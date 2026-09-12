سنتكوم: إعادة توجيه 100 سفينة بسبب الحصار الأمريكي على مضيق هرمز

أعاد الحصار الأمريكي المفروض على مضيق هرمز، توجيه 100 سفينة كانت تحاول الخروج من موانئ إيرانية أو دخولها، وفقا لما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم).

وقالت القيادة المركزية الأمريكية - في منشور عبر منصة "إكس" اليوم السبت- إن العدد الإجمالي للسفن التي أعيد توجيهها بلغ 99 سفينة، مشيرة إلى أن 96 سفينة منها أعيد توجيهها حتى يوم الخميس.

وأضافت: "لم تتمكن أي سفينة من المرور عبر الحصار دون السماح لها بذلك من جانب القوات الأمريكية"، مؤكدة أن أفراد القوات الأمريكية "ما زالوا يركزون بشكل كامل على هذه المهمة".

وأعيد فرض الحصار في 14 يوليو، بعد انهيار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وكانت إيران ترى أن صياغة مذكرة التفاهم تحدد أن لها السيطرة على حركة المرور عبر مضيق هرمز، بينما قالت الولايات المتحدة إن ذلك لم يكن المقصود منها.

واستهدفت إيران سفنا كانت تبحر قبالة الساحل العماني، وهو المسار الخاضع للعقوبات الأمريكية، وأعيد فرض الحصار بعد ذلك بوقت قصير.

وكان الحصار الأول، الذي فرض في الفترة من 13 أبريل إلى 18 يونيو، قد أدى إلى إعادة توجيه نحو 140 سفينة. 100 سفينة كانت تحاول الخروج من موانئ إيرانية أو دخولها، وفقا لما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم).

وقالت القيادة المركزية الأمريكية- في منشور عبر منصة "إكس" اليوم السبت- إن العدد الإجمالي للسفن التي أعيد توجيهها بلغ 99 سفينة، مشيرة إلى أن 96 سفينة منها أعيد توجيهها حتى يوم الخميس.

وأضافت: "لم تتمكن أي سفينة من المرور عبر الحصار دون السماح لها بذلك من جانب القوات الأمريكية"، مؤكدة أن أفراد القوات الأمريكية "ما زالوا يركزون بشكل كامل على هذه المهمة".

وأعيد فرض الحصار في 14 يوليو، بعد انهيار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

وكانت إيران ترى أن صياغة مذكرة التفاهم تحدد أن لها السيطرة على حركة المرور عبر مضيق هرمز، بينما قالت الولايات المتحدة إن ذلك لم يكن المقصود منها.

واستهدفت إيران سفنا كانت تبحر قبالة الساحل العماني، وهو المسار الخاضع للعقوبات الأمريكية، وأعيد فرض الحصار بعد ذلك بوقت قصير.

وكان الحصار الأول، الذي فرض في الفترة من 13 أبريل إلى 18 يونيو، قد أدى إلى إعادة توجيه نحو 140 سفينة.