محمد بسام: سعد سمير ينتظره مستقبلا رائعا على المستوى الإداري

أثنى محمد بسام، حارس مرمى نادي سيراميكا كليوباترا، على سعد سمير، مدير الكرة بالنادي، مؤكدًا أنه ينتظره مستقبل رائع على المستوى الإداري.

وقال بسام، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»: «سعد سمير، مدير الكرة بالنادي، يتواجد دائمًا مع الفريق وهو قريب من اللاعبين، وهو بالنسبة لي عشرة عمر».

وأردف قائلًا: «سعد سمير كان لاعبًا كبيرًا، وسيكون له مستقبل رائع على المستوى الإداري»، مضيفًا: «سعد سمير شخصية قيادية داخل الملعب وخارجه».

وأشار بسام إلى أن سعد سمير لم يوقع أي خصومات على اللاعبين في سيراميكا كليوباترا حتى الآن.

سعد سمير يكشف طموحات سيراميكا كليوباترا بالموسم الحالي

كان سعد سمير، مدير الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، قد تحدث عن طموحات الفريق خلال الفترة المقبلة، مؤكداً وجود حالة عالية من الانسجام بين اللاعبين وهو ما انعكس على النتائح.

وأضاف سمير في حديثه مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامجه «الماتش» على شاشة قناة «صدى البلد» أن هدف النادي هذا الموسم لا يقتصر على المشاركة فقط، بل يمتد للمنافسة بقوة على لقبي الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، إلى جانب السعي الجاد لخطف بطاقة التأهل لدوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل.

واختتم سعد سمير حديثه بالتأكيد على رغبة الجهاز الفني واللاعبين في البناء على ما تحقق في الموسم الماضي، معرباً عن أمله في استكمال مسيرة النتائج الإيجابية وحصد المزيد من النجاحات التي تليق بطموحات النادي.