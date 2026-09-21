شهد شاطئ محافظة بورسعيد طرد مياه البحر لدولفن نافق على الشاطئ خلال الساعات الماضية وبه علامات جروح شددة

وأكدت محمية اشتوم الجميل أنها تلقت بلاغ بالعثور على دولفين نافق على شاطئ بورسعيد ولا توجد اي معلومات عن سبب وفاته أو نزوح جثمانه للشاطئ سواء بطرد البحر له عن طريق الأمواج او خروجه من شباك الصيادين

دفن دولفين نافق على شاطئ بورسعيد طردته الأمواج

وأوضحت المحمية انه تم تشكيل لجنة من باحثي مركز إنقاذ السلاحف والكائنات البحرية التابع لمحمية أشتوم الجميل.

وتم التوجه إلى موقع الدولفين لمعرفة نوعه وتسجيل البيانات العلمية ثم السماح بدفنه، وذلك بالتنسيق مع جنيه الجهات المختصة .