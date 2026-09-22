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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابة لشكوى مواطن.. ضبط دواجن غير صالحة داخل مطعم بزهور بورسعيد

ضبط دواجن غير صالحة وتغير بالخواص الطبيعية داخل مطعم بزهور بورسعيد
ضبط دواجن غير صالحة وتغير بالخواص الطبيعية داخل مطعم بزهور بورسعيد
محمد الغزاوى

شنت لجنة مشتركة من فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة بورسعيد وجهاز حماية المستهلك حملة تفتيشية مفاجئة على أحد مطاعم "البروست" الشهيرة بنطاق حي الزهور.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك؛  حملة مشتركة بين سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك تكشف نقص الاشتراطات الصحية وتحيل الواقعة للنيابة العامة

تم تنفيذ الحملة في إطار الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وتكثيف الرقابة الميدانية على المطاعم والمنشآت الغذائية.

 ضبط دواجن غير صالحة 

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من الدواجن الكاملة والمجزأة بها تغير ملحوظ في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب رصد نقص شديد في الاشتراطات الصحية والفنية الواجب توافرها بالمنشأة وفقًا لقوانين وقرارات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع التنبيه المشدد على إدارة المطعم بالالتزام الكامل بالمعايير والضوابط الصحية المعتمدة.

وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية استمرار حملاتها الميدانية اليومية على كافة المحال والمطاعم والمنشآت الغذائية بمختلف الأحياء، للضرب بيد من حديد على أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

وأهابت الهيئة بالأهالي والمواطنين الاستمرار في الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية:
📞 جهاز حماية المستهلك: 19588
☎️ منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: 16528
🌐 البوابة الإلكترونية: www.shakwa.eg

بورسعيد محافظة بورسعيد سلامة الغذاء سلامة المواطنين

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