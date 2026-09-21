لاول مرة .. محافظ بورسعيد يصدق على النزول بالمجموع مرحلة رابعة

صدق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، على قرار النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي كمرحلة رابعة على نظام البكالوريا المصرية بمجموع 226 درجة بالمدارس داخل المحافظة.

كما تضمن القرار النزول بالمجموع ل 224 درجة بمدرستي شهداء بورسعيد الثانوية التابعة لإدارة شمال التعليمية وأرض الفيروز الثانوية "سلام مصر" التابعة لإدارة بورفؤاد التعليمية،

محافظ بورسعيد يصدق على النزول بالمجموع مرحلة رابعة

وقررت مديرية التربية والتعليم انةيبدأ تنسيق المرحلة الرابعة من يوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر الجاري وحتى يوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر الجاري، وتقدم طلبات الالتحاق بإدارة التعليم الثانوي بديوان المديرية.

هذا واكد محمود بدوى وكيل وزارة التربية و التعليم فى بورسعيد بانه سيتم السماح للطلاب من المرحلة الثالثة التحويل لداخل المحافظة وفق التعديل فى المجاميع

وشدد بدوى على ان هذه المرة الاولي فى تاريخ المحافظة ان يتم النزول بالمجموع لأربع مراحل وان دل يدل على سماحة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد فى إتاحة اقصي فرص لابناء بورسعيد فى اللحاق بالثانوية العامة