محافظ بورسعيد يشدد على سرعة تلافي ملاحظات النظافة ومتابعة معدلات الأداء بصورة دورية

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، لقاءً مع المهندس أحمد عبد القادر، رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، لمتابعة مستجدات العمل بمنظومة النظافة بالمحافظة، والوقوف على معدلات تنفيذ خطة الارتقاء بمستوى النظافة خلال الفترة الحالية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأداء الشركة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال اللقاء، تابع محافظ بورسعيد مستجدات العمل بمختلف محاور منظومة النظافة، وفي مقدمتها معدلات أداء الشركة، وقوة أسطول السيارات والمعدات، وأعمال الجمع المنزلي والكنس ورفع المخلفات، إلى جانب أعداد العمالة وتوزيعها واحتياجات المناطق المختلفة من الصناديق.

محافظ بورسعيد يوجه بزيادة أعداد صناديق القمامة والعمالة وإعادة توزيعها وفقًا لاحتياجات المناطق المختلفة

ووجه المحافظ بضرورة إحداث طفرة حقيقية وملموسة في مستوى النظافة قبل نهاية الشهر الجاري، مؤكدًا أهمية أن ينعكس ذلك بصورة واضحة على مستوى الشوارع والمناطق السكنية، مع استمرار المتابعة الميدانية لقياس نتائج العمل على أرض الواقع.

كما شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على سرعة تلافي جميع الملاحظات التي يتم رصدها خلال الجولات الميدانية، والتعامل معها بصورة فورية، مع إجراء تقييم دوري لمعدلات الأداء ومراجعة ما تم تنفيذه، بما يضمن استمرار التحسن وعدم تكرار الملاحظات.

ووجه المحافظ كذلك بزيادة أعداد الصناديق والعمالة وإعادة توزيعها وفقًا للاحتياجات الفعلية للمناطق المختلفة، إلى جانب دعم منظومة الجمع المنزلي ورفع كفاءة المعدات والسيارات والمكانس، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة وتحقيق أفضل تغطية ممكنة لمختلف الأحياء والشوارع.

وأكد محافظ بورسعيد أن منظومة النظافة تأتي ضمن الملفات التي تحظى بمتابعة مستمرة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة، والالتزام بمعدلات الأداء المستهدفة، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات، بما يحقق تحسنًا ملموسًا ومستدامًا في مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.