الشيح وطرد الثعابين.. حقيقة علمية أم موروث شعبي؟

مع تزايد الحديث خلال فصل الصيف عن ظهور الثعابين في بعض المناطق، تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من النصائح والوصفات الشعبية التي يروج لها البعض باعتبارها وسائل فعالة لطرد الثعابين، وعلى رأسها استخدام الشيح أو الثوم أو الملح. إلا أن المختصين يؤكدون أن هذه المعلومات لا تستند إلى أي أساس علمي، محذرين من الانسياق وراء الشائعات التي قد تمنح المواطنين شعورًا زائفًا بالأمان.



لا وجود لدليل علمي على فعالية الشيح أو الثوم

أكد عبدالحميد الحداد، صائد الأفاعي، أن ما يتم تداوله بشأن قدرة الشيح أو الثوم أو الملح على طرد الثعابين مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن هذه المواد لا تؤثر على الثعابين بأي شكل من الأشكال.

وأوضح أن خبرته الممتدة لأكثر من 25 عامًا في التعامل مع الثعابين تؤكد عدم صحة هذه الادعاءات، لافتًا إلى أنه حرص خلال السنوات الماضية على نشر العديد من مقاطع الفيديو التوعوية عبر صفحاته ومنصاته المختلفة لتصحيح هذه المفاهيم الخاطئة.



حملات توعية مستمرة لتصحيح المفاهيم

وأشار الحداد إلى أنه يواصل نشر فيديوهات توعوية بشكل مستمر، سواء خلال الأيام الأخيرة أو على مدار الأشهر الماضية، بهدف توضيح الحقيقة للمواطنين ومنع انتشار المعلومات المغلوطة التي قد تعرض حياتهم للخطر.

وأضاف أن الرسالة التي يكررها دائمًا هي أن "الشيح والثوم لا يطردان الثعابين"، داعيًا المواطنين إلى الاعتماد على المعلومات الصادرة عن المتخصصين وعدم تداول النصائح غير الموثقة.

تحذير من استغلال المواطنين

وحذر صائد الأفاعي من أن بعض الأشخاص يستغلون حالة الخوف التي تصاحب انتشار أخبار الثعابين، ويعملون على الترويج لهذه الشائعات من أجل تحقيق مكاسب مادية عبر بيع الشيح أو غيره من المنتجات، مؤكدًا أن هذه الممارسات لا تستند إلى أي حقائق علمية.

وشدد على أن الاعتماد على مثل هذه الخرافات قد يؤدي إلى إهمال الإجراءات الوقائية الحقيقية، وهو ما قد يزيد من احتمالات التعرض للخطر في المناطق التي تشهد وجودًا للثعابين.

واختتم عبدالحميد الحداد تصريحاته بالتأكيد على أن مكافحة الثعابين لا تعتمد على الوصفات الشعبية أو الأعشاب المتداولة، وإنما على اتباع الإرشادات الصحيحة والتعامل مع الجهات أو المختصين عند رصد أي ثعبان. كما دعا المواطنين إلى تحري الدقة قبل تصديق أو نشر أي معلومة، خاصة في ظل الانتشار السريع للشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الوعي المبني على الحقائق هو الوسيلة الأفضل لحماية الأرواح.