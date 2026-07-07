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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تحرك برلماني عاجل لمواجهة انتشار الثعابين السامة بالمدن والقرى

مجلس النواب
مجلس النواب
ماجدة بدوى

تقدمت النائبة أميرة فؤاد رزق عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى وزير الصحة والسكان ووزيرة التنمية المحلية ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، بشأن : خطة الحكومة لمواجهة انتشار الثعابين السامة بالمدن والقرى، وآليات حل أزمة نقص مضادات السموم بالمستشفيات والوحدات الصحية.

وقالت أن العديد من القرى والمناطق الزراعية، وكذلك عدد من المدن والأحياء السكنية (بما فيها العاصمة القاهرة والمدن الجديدة المتاخمة للمناطق الظهيرة أو الصحراوية) تواجه في الآونة الأخيرة خطراً داهماً يهدد حياة المواطنين، جراء التزايد الملحوظ في ظهور الثعابين والزواحف السامة بالتزامن مع موجات ارتفاع درجات الحرارة. وما يفاقم من هذه الأزمة هو وجود نقص ملحوظ في توافر الأمصال المضادة للسموم ببعض المستشفيات والوحدات الصحية، مما يهدد بحالات وفاة كان يمكن إنقاذها، وهو ما يتطلب تدخلاً عاجلاً واستراتيجية واضحة للتعامل مع هذه الظاهرة في الحضر والريف على حد سواء.

وطرحت النائبة عدة اسئلة محددة طالبة الإجابة عليها 
1. توافر الأمصال وسلاسل الإمداد وصلاحيتها الفنية: ما هي الأسباب الحقيقية وراء نقص أمصال مضادات سموم الثعابين في بعض الوحدات الصحية والمستشفيات؟ وما هي خطة وزارة الصحة لضمان توافر "مخزون استراتيجي آمن" يغطي كافة المحافظات والمناطق ريفاً وحضراً؟ وما هي إجراءات الوزارة لإحكام الرقابة على سلاسل التبريد والتخزين الخاصة بتلك الأمصال لضمان الحفاظ الدائم على درجة الحرارة الصارمة المطلوبة لحفظها بين 2-8 \text{ °C}، وضمان عدم تأثرها بأي انقطاع في التيار الكهربائي بالوحدات الصحية الصغيرة والمستشفيات، بما يضمن فاعليتها الطبية عند الاستخدام؟
2. الرصد الجغرافي والاستباقي: هل تمتلك وزارة الصحة "خريطة طوارئ صحية" تحدد البؤر والمحافظات الأعلى تسجيلاً للإصابات (سواء في القرى أو الأحياء المدنية الجديدة)، لضمان توجيه حصص الأمصال إليها بصفة استباقية وكافية؟
3. كفاءة الأطقم الطبية (الساعة الذهبية): ما هي البرامج التدريبية التي خضعت لها الأطقم الطبية بالمستشفيات والوحدات الريفية للتعامل السريع والآمن مع بروتوكولات اللدغات، لضمان سرعة إنقاذ المصابين؟
4. التطهير ومواجهة البيئة الحاضنة في المدن والقرى: ما هي الإجراءات الميدانية التي اتخذتها وزارتا التنمية المحلية والزراعة لتطهير الترع والمصارف من جهة، ومكافحة انتشار هذه الزواحف في الأحياء السكنية والمدن الجديدة، وإزالة المخلفات والتراكمات التي تمثل بيئة مثالية لتكاثرها بالقرب من التجمعات العمرانية من جهة أخرى؟
5. حملات التوعية والإسعافات الأولية: ما هي خطة الحكومة لتثقيف المواطنين (عبر وسائل الإعلام والمجالس المحلية) بالخطوات الصحيحة للإسعافات الأولية وآليات التصرف السليم عند رصد أو التعرض للدغات الثعابين؟
6. التنسيق والمسؤولية المشتركة: هل هناك "بروتوكول تعاون دائم" وخطة طوارئ مشتركة بين الوزارات الثلاث (الصحة، التنمية المحلية، الزراعة) للتعامل مع ملف انتشار الزواحف السامة خلال أشهر الصيف بشكل وقائي وعلاجي متكامل؟

أميرة فؤاد مجلس النواب هشام بدوي وزير الصحة انتشار الثعابين السامة الثعابين السامة

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