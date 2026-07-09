أشرف زكي: نتمسك بحق الأداء العلني.. حقوق الفنانين ليست محل تفاوض

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه لا بد من ضرورة تطبيق قانون حق الأداء العلني، مشيرا إلى أن هذا الحق يمثل ضمانة مهمة للفنان للحصول على عائد مادي من أعماله الفنية عند إعادة عرضها عبر مختلف المنصات والقنوات.

وقال أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من ماسبيرو”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن استمرار الاستفادة من الأعمال السابقة يمنح الفنانين مصدر دخل يقدر سنوات عطائهم، خاصة مع مرور الوقت وتراجع فرص العمل مقارنة بفترات النشاط الفني.

وتابع نقيب المهن التمثيلية، أنه من المنتظر عقد لقاء مع غرفة صناعة السينما خلال الفترة المقبلة لبحث تفاصيل الملف، بهدف الوصول إلى حلول توافقية تراعي مصالح الفنانين وصناع السينما معًا.

وعلّق زكي على بيان غرفة صناعة السينما بشأن الأزمة، مؤكدًا رفضه لأي ضغوط أو تهديدات، وشدد على أن الحوار هو الطريق الأمثل للوصول إلى اتفاق يحفظ حقوق جميع الأطراف.

حماية حقوق الفنانين

وأشار نقيب المهن التمثيلية إلى حرصه على دعم استقرار القطاع الفني، معربًا عن أمله في أن يخرج الاجتماع المرتقب بنتائج إيجابية تحقق التوازن بين حماية حقوق الفنانين واستمرار تطور صناعة السينما.