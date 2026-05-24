الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تعرف على استعدادات الحكومة لعيد الأضحى وتوفير السلع

كتب محمود مطاوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها أبرز جهود الدولة في توفير الأضاحي واللحوم لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وفي هذا السياق، تواصل الدولة تعزيز استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى، من خلال تحركات متزامنة لضبط الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي، مع زيادة المعروض من السلع الأساسية واللحوم الحية والمجمدة بأسعار مناسبة وجودة مضمونة، إلى جانب التوسع في إقامة منافذ بيع السلع، وتشديد الرقابة على الأسواق، فضلًا عن رفع جاهزية المجازر الحكومية بمختلف المحافظات، مع التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية لضمان توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة، لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.

وتناولت الإنفوجرافات استعدادات وجاهزية الدولة لتوفير اللحوم والسلع بأسعار مناسبة، حيث أسهمت وزارة التموين في تجهيز 20 شادرًا لبيع الخراف الحية بعدد من المحافظات، وكذلك توفير نحو 2300 رأس ماشية، و1500 أخرى جارٍ استلامها، فضلًا عن توفير لحوم ضأن مجمدة بكمية تقدر بنحو 6000 رأس مذبوح، بالإضافة إلى توفير نحو 669 طنًا من اللحوم المجمدة، إلى جانب توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية، تشمل 180 ألف طن سكر، 60 ألف طن زيت، 15 ألف طن أرز، 20 ألف طن مكرونة، و1210 أطنان دواجن مجمدة.

وفي سياق متصل، طرحت وزارة التموين تخفيضات تصل إلى 25% على السلع الغذائية من خلال معارض "أهلًا بالعيد" وفروع "كاري أون"، إلى جانب أكثر من 1062 منفذًا تابعًا للشركة القابضة، وأكثر من 8 آلاف فرع ضمن مشروع "جمعيتي"، كما طرحت وزارة الزراعة تخفيضات على لحوم الأضاحي تتراوح بين 20% و30%، عبر 600 منفذ تابع لها.

وبشأن المبادرات والمشروعات الرائدة لتوفير الأضاحي والسلع بأسعار مخفضة، تم طرح تخفيضات تصل إلى 40% على مختلف السلع من خلال 3477 فرعًا ومنفذًا وسلسلة تجارية مشاركة في المرحلة الـ 28 من مبادرة "كلنا واحد"، إلى جانب توفير مختلف السلع بأسعار مخفضة عبر 1300 منفذ ثابت ومتحرك ضمن منظومة "أمان".

وأشارت الإنفوجرافات إلى مشروع "صكوك الأضاحي"، الذي استفادت منه أكثر من 10 ملايين أسرة منذ أن أطلقته وزارة الأوقاف عام 2015، حيث تم تحديد قيمة الصك لعام 2026 بـ 9500 جنيه للصك البلدي، و7000 جنيه للصك المستورد.

وفي سياق متصل، أتاحت وزارة الأوقاف إمكانية تقسيط "صكوك الأضاحي" على 6 أشهر، تتحمل خلالها الوزارة الفائدة، مع ضمان وصول الصك كاملًا لمستحقيه دون خصومات، وسيتم ذبح الأضاحي بدءًا من أول أيام عيد الأضحى، وحتى عصر اليوم الرابع، على أن تبدأ عملية التوزيع اعتبارًا من اليوم الخامس من العيد، بنصيب قدره 7 كيلو من الأضحية للمضحي.

 ويمكن شراء "الصكوك"، عبر الاتصال على الرقم: "17779"، أو من خلال منافذ مديريات الأوقاف والمساجد الكبرى، وكذلك عبر التحويلات البنكية من خلال 5 بنوك، هي: "البنك المركزي المصري، بنك مصر، البنك الأهلي المصري، البنك الزراعي المصري، وبنك البركة"، بالإضافة إلى التطبيقات الإلكترونية مثل "فوري" و"انستا باي".

وفي سياق متصل، أشارت الإنفوجرافات إلى جهود وزارة الزراعة في رفع جاهزية 497 مجزرًا حكوميًا، وإتاحتها بالمجان طوال فترة عيد الأضحى.

 فيما أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة رفع درجة الاستعداد بالمجازر الحكومية، والتأكد من جاهزيتها الفنية والتشغيلية الكاملة لاستقبال الأضاحي خلال أيام العيد، مع حظر الذبح خارج المجازر الحكومية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

 كما شددت على الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية والفنية المنظمة لعملية الذبح داخل المجازر، إلى جانب التأكد من تواجد الإشراف البيطري الكامل أثناء عمليات الذبح، واتخاذ التدابير اللازمة للتخلص الآمن من مخلفات الذبح وفقًا للاشتراطات الصحية والبيئية المعمول بها.

وفيما يخص جهود وزارة الزراعة في دعم الإنتاج الحيواني، يأتي المشروع القومي للبتلو، الذي استفاد منه نحو 45.8 ألف مستفيد، لتربية وتسمين نحو 531.4 ألف رأس ماشية، بتمويل إجمالي بلغ نحو 10.7 مليارات جنيه حتى الآن.

