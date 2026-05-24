محافظ أسوان يكلف السكرتير العام لحضور حفل تخرج طلاب المدرسة المصرية اليابانية بحى العقاد

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بقيام اللواء ماهر هاشم السكرتير العام بحضور حفل تخرج طلاب مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الإبتدائية بالمدرسة المصرية اليابانية بحى العقاد بأسوان ، وذلك وسط مشاركة لمدير التعليم العام فيصل عبد النعيم ، ومصطفى محمود مدير المدرسة ، فضلاً عن القيادات التعليمية ومشرفى ومعلمى المدرسة وأعضاء مجلس الآباء وأولياء الأمور.

ويأتى ذلك فى ضوء دعم الدولة لتطوير العملية التعليمية والإرتقاء بمستوى الطلاب ، ووفقاً لرؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى.

التوجيهات التنفيذية تمثلت فى الإستمرار فى تطوير المنظومة التعليمية وتطبيق أحدث أساليب التدريس الحديثة ، وتعزيز الأنشطة المدرسية وترسيخ قيم الإنضباط والسلوكيات الإيجابية بين الطلاب ، ودعم التنوع فى أنظمة التعليم وربط العملية التعليمية بإحتياجات سوق العمل.

تم نقل السكرتير العام تحيات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان للحضور ، وتأكيده على دعمه الكامل لمنظومة التعليم بالمحافظة ، والإشادة بالدور الذى تقوم به المدرسة المصرية اليابانية فى تطوير التعليم بأسوان بإعتبارها نموذجاً تعليمياً متقدماً يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والإبداع بعيداً عن الحفظ والتلقين ، والتأكيد على أهمية غرس قيم الولاء والإنتماء للمدرسة والأسرة والوطن، إلى جانب الإهتمام بالجوانب التربوية والسلوكية للطلاب.

الأهداف الإستراتيجية الإرتقاء بجودة التعليم وتطوير مهارات الطلاب بما يتواكب مع رؤية الجمهورية الجديدة ، إعداد جيل واعٍ قادر على تحمل المسئولية والمشاركة فى بناء الوطن ، ودعم جهود الدولة ووزارة التربية والتعليم فى تطوير العملية التعليمية وفقاً لرؤية القيادة السياسية.

وأكدت فعاليات الحفل أهمية التجربة التعليمية اليابانية فى إعداد أجيال متميزة علمياً وتربوياً، بما يسهم فى بناء منظومة تعليم حديثة داخل محافظة أسوان، ويعزز من دور التعليم كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وصناعة مستقبل أفضل للأبناء.