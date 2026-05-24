محافظ القاهرة يوجه بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال للتأكد من صلاحية السلع المعروضة

قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقد خلالها الشركة المصرية للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية بمنطقة مساكن عين الصيرة للاطمئنان على توافر اللحوم والدواجن بأسعار مناسبة وجودة مطابقة للمواصفات، والتأكد من توفير كميات كافية تلبي احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى قبل العيد لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين مشددًا على ضرورة توفير كافة انواع اللحوم الحمراء والبيضاء الطازجة والمبردة، والسلع الغذائية بجميع المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة والسيارات المتنقلة بأسعار مناسبة تلبى احتياجات المواطنين ومراعاة أن تقل اسعارها عن مثيلاتها فى الأسواق .

وذلك مع ضخ كميات كبيرة من مختلف أنواع اللحوم، ونشر منافذ بيع وتوزيع اللحوم الطازجة والمجمدة مع تشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق والمحال والمجمعات والشوادر وتكثيف المرور اليومي للتأكد من صلاحية المعروض السلعي للاستهلاك حفاظًا على صحة المواطنين، وضبط الأسعار، والتصدى لجشع التجار.

ووجّه المحافظ بتشديد الرقابة البيطرية على المعروض من اللحوم، والتأكد من سلامته وصلاحيته للاستهلاك، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات تُرصد أثناء الحملات.