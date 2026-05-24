محافظ القاهرة يشدد على توفير البوتاجاز والمواد البترولية بكميات كافية خلال العيد

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة مستودع بوتاجاز عين الصيرة لمتابعة انتظام صرف أسطوانات البوتاجاز وعدم وجود أي معوقات قد تؤثر على الخدمة خاصة مع زيادة الطلب مع اقتراب عيد الأضحى المبارك .

واطمأن محافظ القاهرة خلال الجولة على توافر البوتاجاز، وحصول المواطنين عليه بالسعر الرسمى المحدد ، مع وجود أرصدة كافية بالمستودع.

محافظ القاهرة

وشدد محافظ القاهرة علي توافر السلع الأساسية والضرورية، بما في ذلك البوتاجاز، بأسعار مناسبة في مختلف المنافذ والمستودعات داخل المحافظة، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين وضمان حصولهم على احتياجاتهم .

وأكد محافظ القاهرة أن هناك مراقبة وتفتيش مستمر على المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية للتأكد من توفر السلع الأساسية، ومنع أي محاولة احتكار أو بيع بأسعار أعلى من المقررة رسميًا .

كما شدد محافظ القاهرة على زيادة نسبة ضخ المواد البترولية في المحطات أثناء العيد ، وتكثيف الحملات على محطات تموين السيارات طوال أيام العيد للتأكد من توافر البنزين والسولار منعا لتكدس المواطنين أمام المحطات ، مشيرًا إلى أنه سيتم تشغيل جميع سيارات شباب الخريجين ومراكز ومكاتب بيع أسطوانات الغاز لتوفير هذه السلعة طوال العيد مع تكثيف الحملات على منافذ التوزيع والباعة الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتكليف مفتش مقيم بكل مستودع للإشراف على التسليمات والتوزيعات وإخطار مديرية التموين بأي قصور في الكميات الواردة أو حاجة المنطقة لمزيد من الأسطوانات .

ويوجد ٦٦ مستودع على مستوى المحافظة بمتوسط استهلاك ٥٠ ألف أسطوانة /يوم ، باجمالى مليون ونصف اسطوانة شهرى.

ويغطى مستودع عين الصيرة أغلب قطاع جنوب القاهرة ويوفر أسطوانات البوتاجاز للمواطنين وسيارات شباب الخريجين بطاقة ٤٥٠٠ أسطوانة/يوم مع وجود إحتياطى دائم ٦٠٠٠ أسطوانة قابلة للزيادة الفورية عند الحاجة .