برلمانية: الدولة تبذل جهودا كبيرة لضخ مزيد من الاستثمارات وتعزيز تنافسية المنتج المصري

أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن استعراض رئيس الوزراء مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ملفات الترويج التجاري وتوسيع الشراكات الدولية يعكس توجه الدولة نحو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، بما يدعم خطط النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل.



وأوضحت "أبو زيد"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن التحرك الحكومي لتكثيف الترويج التجاري خارجيًا يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية واتجاه العديد من الدول لإعادة ترتيب سلاسل الإمداد والشراكات الاقتصادية.

رفع معدلات التصدير وتقليل الفجوة الدولارية

وقالت عضو النواب إن توسيع الشراكات الدولية يمنح الاقتصاد المصري فرصًا أكبر لنقل التكنولوجيا والخبرات، إلى جانب زيادة التعاون مع الأسواق الإقليمية والدولية، بما يساعد على رفع معدلات التصدير وتقليل الفجوة الدولارية.

جاء ذلك بعد أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ لاستعراض عددٍ من ملفات عمل الوزارة.

وخلال اللقاء، قدّم الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضاً شاملاً تضمن أبرز ملفات تحرك الوزارة خلال الفترة الأخيرة؛ حيث أوضح الوزير محاور خطة عمل الوزارة التي عُرضت أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.

وأكد أن الاستراتيجية الحالية ترتكز على تبني سياسات استثمارية وتجارية واقعية وقابلة للتنفيذ لتغيير الواقع الميداني، مع وضع تحسين تجربة المستثمر، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليل مستويات التدخل البشري في مقدمة الأولويات لخلق بيئة أعمال تنافسية تدعم نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية.