الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره الموريتاني لتطوير أطر التعاون الثنائي

جانب من اللقاء
فرناس حفظي

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور محمد سالم ولد مرزوك، وزير الشئون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج، اليوم الأحد 24 مايو، لعقد جلسة مباحثات تناولت سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية والتشاور حول مستجدات الاوضاع الإقليمية.

ونقل وزير الخارجية تحيات  الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أخيه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مجددا التأكيد على عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، معربا عن التطلع للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية فى شتى المجالات. 

من جانبه، نقل الوزير الموريتاني تحيات الرئيس الغزواني إلى رئيس الجمهورية، وقام بتسليم رسالة خطية موجهة إلى الرئيس من أخيه  الرئيس الموريتاني. 

وأشاد الوزير الموريتاني بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة، والتنسيق المستمر والدعم المتبادل في المحافل الدبلوماسية والإقليمية.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن المباحثات شهدت توافقا حول ضرورة دفع مسارات التعاون المختلفة، وفى مقدمتها التعاون فى المجال الاقتصادي والاستثماري بين البلدين لتلبية تطلعات الشعبين الشقيقين، خاصة فى قطاعات الطاقة والتعدين والثروة السمكية واللوجستيات، وأن الوزيرين أكدا الأهمية الاستراتيجية لانتظام دورية انعقاد اللجنة المشتركة، والبناء على النجاح الذي حققته الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي المصري الموريتاني، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في حجم التبادل التجاري.

وأعرب الوزيران عن تطلعهما باستضافة القاهرة للدورة الثالثة للجنة المشتركة قريبا.

وفي إطار الدفع بالمشروعات التنموية، أشاد الجانبان بالخطوات التنفيذية لتجديد مذكرة التفاهم الخاصة بمشروع شبكة ترامواي نواكشوط بالتعاون مع شركة المقاولون العرب، حيث أبرز الوزير عبد العاطي القدرات الكبيرة للشركات الوطنية المصرية في تنفيذ المشروعات القومية والبنية التحتية والمشهود لها بالكفاءة إقليميا. 

كما تطرقت المباحثات إلى الرغبة المشتركة في إطلاق مسار تعاون استراتيجي في القطاع الزراعي لتعزيز الأمن الغذائي للبلدين.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه على الصعيد الإقليمي، استحوذت التطورات في منطقة الشرق الأوسط على حيز كبير من المباحثات، حيث استعرض الوزير عبد العاطي محددات الموقف المصري إزاء الأزمات الراهنة، وفى مقدمتها التطورات الهامة إزاء المسار التفاوضي الأمريكى - الإيرانى، حيث أعرب وزير الخارجية عن التطلع لأن تسفر المفاوضات عن اتفاق مستدام يراعى شواغل جميع الأطراف وإنهاء الحرب.  

كما امتدت المشاورات لتشمل التحديات الأمنية والسياسية في القارة الأفريقية، لا سيما في منطقة الساحل والصحراء والقرن الأفريقي، حيث أكد الوزيران أهمية تضافر الجهود العربية والأفريقية لبلورة حلول مستدامة للأزمات القائمة، ودعم مساعي التسوية السلمية، بما يعزز من قدرة دول القارة على مواجهة التحديات المشتركة ومكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة.

بدر عبد العاطي الخارجية والتعاون الدولي محمد سالم ولد مرزوك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئيس الغزواني

