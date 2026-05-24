نائب الشيوخ: تطوير السياحة يحتاج تسويقا عالميا واستثمارا في الهوية المصرية

أكد النائب أحمد سمير أن قطاع السياحة، يمثل أحد أهم مصادر القوة للاقتصاد الوطني، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية أكثر تطورًا في أساليب الترويج السياحي تعتمد على التسويق العالمي الذكي واستثمار الهوية المصرية الفريدة في جذب مزيد من التدفقات السياحية.

وأوضح سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن ما تمتلكه مصر من مقومات أثرية وتاريخية وثقافية لا يوازيه أي مقصد سياحي آخر، إلا أن تحويل هذه الميزة إلى عائد اقتصادي مضاعف يحتاج إلى خطط تسويقية مبتكرة تستهدف الأسواق الدولية الواعدة وتواكب التغيرات في صناعة السياحة عالميًا.

تطوير البنية التحتية السياحية وتحسين جودة الخدمات

وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية السياحية وتحسين جودة الخدمات يمثلان عنصرين أساسيين في رفع تنافسية المقصد المصري، مؤكدًا أن زيادة أعداد السائحين تنعكس بشكل مباشر على معدلات النمو وتوفير فرص العمل ودعم موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في إدارة وترويج المقاصد السياحية، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذا القطاع الحيوي وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة.