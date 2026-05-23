وزير السياحة : حدث تطوير داخلي في نزلة السمان إنما عشوائي

أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أنَّ الدولة مهتمة بكل المنطقة من مطار سفنكس حتى دهشور لتناغم المعالم الأثرية هناك.

وأضاف فتحي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «mbc مصر»، أن هناك تطويرًا داخليًّا جرى في نزلة السمان لكن بشكل عشوائي.

وأوضح أن عملية التطوير لن تغير الشكل الأصلي للمنطقة، لكن سيكون الأأمر بشكل منظم، مشيرًا إلى طرح الفرصة لكل أهل المنطقة لأخذ زمام المبادرة في عملية التطوير.

ونوه بأن هناك نماذج ناجحة في المنطقة لكنها تعاني من مسألة عدم الترخيص، وبالتالي يجب تقنين الأوضاع ومن ثم يشارك أهالي المنطقة بشكل متكاتف لإنشاء مشروعات بهذه المنطقة.

وأوضح أن الأولوية لأهالي نزلة السمان لخوض عملية التطوير، مؤكدا أن الأهالي يؤيدون هذا الأمر بشكل كيبر للغاية، وشدد على العمل على تقنين الأوضاع مع المحافظة على مصادر الرزق لهم.

وشدد على أن التطوير الداخلي هناك يمكن الاستفادة منها بشكل كبير لكنَّ الأمر يحتاج قدرًا من التنظيم في هذا الإطار.