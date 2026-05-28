طريقة حساب تعويض الدفعة الواحدة في قانون التأمينات 2026.. الحالات المستحقة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 طريقة حساب “تعويض الدفعة الواحدة” للمؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم أو نشاطهم دون استيفاء شروط الحصول على معاش شهري، باعتباره أحد البدائل التأمينية التي تضمن حصول المشترك على مستحقاته المالية عن مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية.

ويبحث كثير من المواطنين عن طريقة حساب تعويض الدفعة الواحدة، خاصة بعد التعديلات التي شهدها قانون التأمينات والمعاشات، والتي هدفت إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق قدر أكبر من العدالة التأمينية لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.

ما هو تعويض الدفعة الواحدة؟

وفقًا للمادة (26) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يستحق المؤمن عليه صرف تعويض الدفعة الواحدة إذا انتهت خدمته أو نشاطه ولم تتوافر لديه شروط استحقاق المعاش، سواء بسبب عدم استكمال مدة الاشتراك التأميني المطلوبة أو لوجود أسباب أخرى حددها القانون.

ويتم صرف مبلغ مالي للمؤمن عليه أو المستحقين عنه، يتم احتسابه وفق معادلة قانونية تعتمد على مدة الاشتراك والأجر التأميني.

طريقة حساب تعويض الدفعة الواحدة

حدد القانون طريقة حساب تعويض الدفعة الواحدة وفق معادلة واضحة، حيث يتم احتساب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.

وتتم عملية الحساب وفق المعادلة التالية:

التعويض = أجر تسوية المدة × مدة الاشتراك بالشهور × 15%

ويتم احتساب الأجر السنوي من خلال ضرب أجر أو دخل التسوية في 12 شهرًا، مع تقسيم مدة الاشتراك إلى مدة سابقة ومدة حالية وفقًا للقواعد المنظمة بالتأمينات الاجتماعية.

حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عددًا من الحالات التي يجوز فيها صرف تعويض الدفعة الواحدة، وتشمل:

مغادرة الأجنبي البلاد نهائيًا

الهجرة خارج مصر

صدور حكم نهائي بالسجن لمدة تعادل المدة المتبقية لبلوغ سن الشيخوخة

الانتظام في سلك الرهبنة

العجز الكامل أو الوفاة في حال عدم استحقاق المعاش

بلوغ سن الشيخوخة دون استكمال مدة الاشتراك اللازمة للحصول على معاش

متى يُصرف مبلغ إضافي؟

ينص القانون على إضافة مبلغ مالي إضافي إلى قيمة تعويض الدفعة الواحدة في بعض الحالات، مثل حالات العجز الكامل أو الوفاة أو بلوغ سن الشيخوخة دون استحقاق المعاش.

ويتم احتساب هذا المبلغ الإضافي وفق متوسط سعر أذون الخزانة الذي يتم الإعلان عنه رسميًا، وذلك بهدف دعم المستفيدين وتعويضهم عن عدم الحصول على معاش شهري منتظم.

هدف نظام تعويض الدفعة الواحدة

يهدف نظام تعويض الدفعة الواحدة إلى توفير حماية تأمينية للمواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال مدة الاشتراك المؤهلة للحصول على المعاش، بما يضمن حصولهم على مقابل مالي عن فترة اشتراكهم في نظام التأمينات الاجتماعية.

كما يأتي ذلك ضمن فلسفة قانون التأمينات الجديد، التي تستهدف تعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمينات، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم والالتزامات المالية للدولة.