قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بقبلة عفوية.. شمس البارودي تثير الجدل بعد نشر صورة نادرة مع حسن يوسف
أبو ريدة يتبادل الدروع التذكارية مع رئيسة بعثة منتخب روسيا
سلام يطالب بالانسحاب الإسرائيلي وبسط سيادة لبنان على كل أراضيه
حضور مميز في مقصورة إستاد القاهرة لمتابعة ودية مصر وروسيا
وكالة تسنيم: لم يتم بعد إنجاز الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران
ينطلق في هذا الموعد.. التعليم العالي تعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2026/2027
سامسونج في خطر.. شاومي تطور ميزة لمنع التجسس على الشاشة
3 تغييرات وشوط أول سلبي بين مصر وروسيا
طلع 100 جنيه.. الذهب يرتفع في ثاني أيام العيد اعرف الجرام وصل كام؟
تركي آل الشيخ يحتفل بإيرادات 7Dogs القياسية: الحمدلله
عدسة صدى البلد ترصد لحظة وصول وزيرة الثقافة إلى مسرح البالون لحضور «غرام في الكرنك» في ثاني أيام عيد الأضحى
حسرة وبكاء لاعبي منتخب مصر بعد خسارة المنافسة على أمم أفريقيا للناشئين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

كواليس لحظات الرعب .. عم عادل يقتحم النيران وينتشل 6 من الموت بسوهاج

عم عادل
عم عادل
رنا أشرف

شهد أحد المطاعم بمحافظة سوهاج اندلاع حريق مفاجئ في الساعات الأولى من صباح اليوم، ما أسفر عن إصابة عدد من العمال، قبل أن يتدخل أحد المواطنين ويدعى “عم عادل” لإنقاذ 6 أشخاص من داخل المطعم ومحاولة السيطرة على النيران وإخراج أسطوانات الغاز من المكان. 

روى “عم عادل” تفاصيل اللحظات الصعبة التي عاشها أثناء إنقاذ 6 عمال من الموت داخل مطعم اشتعلت به النيران قبيل صلاة الفجر، مؤكدًا أنه لم يفكر للحظة في نفسه أو في حجم الخطر الذي كان يحيط بالمكان.

بطولة عم عادل تنقذ 6 عمال من الموت داخل مطعم مشتعل
 

وقال عم عادل، لموقع صدى البلد ، إنه كان في طريقه لأداء صلاة الفجر كعادته اليومية، قبل أن يسمع صرخات استغاثة مدوية تخرج من داخل المطعم، مضيفًا: “كنت رايح أصلي الفجر، وفجأة سمعت صراخ شديد جدًا طالع من المطعم، ومن غير أي تفكير دخلت على طول”.

وأوضح أنه فور دخوله شاهد النيران تلتهم أجساد العمال وملابسهم، لافتًا إلى أنه لمح طفاية حريق بجواره فالتقطها سريعًا وبدأ في إخماد النيران المشتعلة في أجساد المصابين، قائلاً: “لقيت الناس هدومهم ووشوشهم وشعرهم مولعين، فوجهت الطفاية ناحية الأشخاص نفسهم، ما فكرتش أطفي النار اللي في الأرض، كل تفكيري كان إنقذ الناس”.

وأضاف أن الوضع داخل المطعم كان مأساويًا وصعبًا للغاية، موضحًا: “الصراخ كان يهز أي قلب، أي حد مكاني كان هيندفع وينقذ الناس بنفس الطريقة”.

وأشار إلى أنه أثناء خروجه فوجئ باشتعال النيران في أسطوانات بوتاجاز داخل المطعم، فحاول إخراجها سريعًا لمنع وقوع كارثة أكبر، مؤكدًا: “قدرت أطلع 3 أسطوانات على قد ما أقدر، لكن النار وصلت لجسمي ومقدرتش أكمل”.

وأكد عم عادل أنه لم يشعر بالخوف خلال لحظات الإنقاذ، مضيفًا: “والله ما فكرت إني أتحرق أو يحصلي حاجة، كل اللي كان في بالي الناس اللي بتصرخ، وقلت ربنا هيقف معايا”.

واختتم حديثه مؤكدًا “ أي حد متربي على الشهامة والأصول كان هيعمل كده، إحنا اتربينا إننا نضحي عشان غيرنا، والعمل ده كان لوجه الله وربنا كتب لنا نكون السبب”.

حريق مطعم حريق مطعم بسوهاج عم عادل اشتعال النيران في عمال مطعم حريق سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026 برقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات

محمد صلاح

ضحيت بشبابي.. محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير المصرية

مهتمد جمال

لخلافة معتمد جمال.. الزمالك يفاوض برتغالي ومدرب الجيش الملكي

شعارر الزمالك والإسماعيلي

نوستاليجا.. الزمالك يتوج بطلا لـ الكأس للمرة الـ 19 في تاريخه

جانب من المضبوطات

مصرع 4 عناصر جنائية وضبط 1.2 طن مخدرات بـ 150 مليون جنيه

وزير التربية والتعليم

إنطلاق امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد 23 يوم ..وصدى البلد ينشر الجداول

سعر الذهب

فاجأ التوقعات.. تحرك جديد في سعر الذهب خلال ثاني أيام العيد

حمزة عبدالكريم

سبورت الإسبانية تحسم مصير حمزة عبد الكريم مع برشلونة| تطور خطير

ترشيحاتنا

جهود الحماية المدنية

محافظ أسوان يشيد بسرعة السيطرة على حريق مخزن شرطة المرافق

جانب من الحدث

خلال تفقدها غرفة العمليات بالداخلة.. محافظ الوادي الجديد تشيد بجهود التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية

مجلس المدينة

محافظ أسوان يتابع جهود الحماية المدنية للسيطرة على حريق بمخزن شرطة المرافق

بالصور

هتخلص من مشاكل الهضم والسكر .. فوائد غير متوقعة لمشروب شعبي إذا تناولته بعد أكلات العيد

اكلات عيد الأضحى
اكلات عيد الأضحى
اكلات عيد الأضحى

10 مواد طبيعية لتفتيح البشرة وعلاج الخطوط التعبيرية

تفتيح البشرة
تفتيح البشرة
تفتيح البشرة

كله بهاريز.. طريقة عمل طاجن العكاوي في الفرن

العكاوى
العكاوى
العكاوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد