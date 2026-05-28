كواليس لحظات الرعب .. عم عادل يقتحم النيران وينتشل 6 من الموت بسوهاج

شهد أحد المطاعم بمحافظة سوهاج اندلاع حريق مفاجئ في الساعات الأولى من صباح اليوم، ما أسفر عن إصابة عدد من العمال، قبل أن يتدخل أحد المواطنين ويدعى “عم عادل” لإنقاذ 6 أشخاص من داخل المطعم ومحاولة السيطرة على النيران وإخراج أسطوانات الغاز من المكان.

روى “عم عادل” تفاصيل اللحظات الصعبة التي عاشها أثناء إنقاذ 6 عمال من الموت داخل مطعم اشتعلت به النيران قبيل صلاة الفجر، مؤكدًا أنه لم يفكر للحظة في نفسه أو في حجم الخطر الذي كان يحيط بالمكان.

بطولة عم عادل تنقذ 6 عمال من الموت داخل مطعم مشتعل



وقال عم عادل، لموقع صدى البلد ، إنه كان في طريقه لأداء صلاة الفجر كعادته اليومية، قبل أن يسمع صرخات استغاثة مدوية تخرج من داخل المطعم، مضيفًا: “كنت رايح أصلي الفجر، وفجأة سمعت صراخ شديد جدًا طالع من المطعم، ومن غير أي تفكير دخلت على طول”.

وأوضح أنه فور دخوله شاهد النيران تلتهم أجساد العمال وملابسهم، لافتًا إلى أنه لمح طفاية حريق بجواره فالتقطها سريعًا وبدأ في إخماد النيران المشتعلة في أجساد المصابين، قائلاً: “لقيت الناس هدومهم ووشوشهم وشعرهم مولعين، فوجهت الطفاية ناحية الأشخاص نفسهم، ما فكرتش أطفي النار اللي في الأرض، كل تفكيري كان إنقذ الناس”.

وأضاف أن الوضع داخل المطعم كان مأساويًا وصعبًا للغاية، موضحًا: “الصراخ كان يهز أي قلب، أي حد مكاني كان هيندفع وينقذ الناس بنفس الطريقة”.

وأشار إلى أنه أثناء خروجه فوجئ باشتعال النيران في أسطوانات بوتاجاز داخل المطعم، فحاول إخراجها سريعًا لمنع وقوع كارثة أكبر، مؤكدًا: “قدرت أطلع 3 أسطوانات على قد ما أقدر، لكن النار وصلت لجسمي ومقدرتش أكمل”.

وأكد عم عادل أنه لم يشعر بالخوف خلال لحظات الإنقاذ، مضيفًا: “والله ما فكرت إني أتحرق أو يحصلي حاجة، كل اللي كان في بالي الناس اللي بتصرخ، وقلت ربنا هيقف معايا”.

واختتم حديثه مؤكدًا “ أي حد متربي على الشهامة والأصول كان هيعمل كده، إحنا اتربينا إننا نضحي عشان غيرنا، والعمل ده كان لوجه الله وربنا كتب لنا نكون السبب”.