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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جددي سفرتك بـ طريقة عمل فتة ملوخية بالدجاج

طريقة عمل فتة ملوخية
طريقة عمل فتة ملوخية بالدجاج

فتة ملوخية بالدجاج من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تقدمها لأفراد أسرتك و ضيوفك في المنزل، و تعتبر من الأكلات غير التقليدية و التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص أيضا.

قدم الشيف شربيني مقدم برنامج  الشيف المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل  فتة ملوخية بالدجاج في المنزل بأسهل الخطوات و بمذاق لايقاوم.

 

مقادير فتة ملوخية بالدجاج


دجاجة  كاملة

مرقة 

ملوخية 

صلصة طماطم

 بصل

 ثوم 

كزبرة ناشفة 

ملح وفلفل 

أرز 

سمنة بلدي

 زيت

 خبز  محمص


طريقة تحضير فتة ملوخية بالدجاج


- تحمر الدجاجة في وعاء بالسمنة البلدي ويضاف البصل والفلفل الأسود المفروم والملح والجزر

- في أثناء عملية التحمير ضعي الخبز المقطع في فرن متوسط الحرارة لكي يتحمص

- توضع الشوربة في إناء عميق ثم تضاف الملوخية المفرومة وتوضع على النار وتترك تغلي حوالي ٣-٥ دقائق

- تسخن السمنة في مقلاة ثم يضاف الثوم المفروم والكزبرة الناشفة ويقلب حتى يصبح لون الثوم ذهبي وتوضع الخليط على الملوخية وتترك من دون غطاء تغلي

- تحضر صلصة الطماطم والأرز المفلفل ثم نحضر طبق كبير للتقديم يوضع به الخبز المحمص وتغطى بمقدار من الأرز ثم الصلصة ثم مقدار من الملوخية وتوضع مقدار آخر من الخبز ثم الأرز ثم الصلصة والملوخية على الوجه مع قطع الدجاج والخبز المحمص و تقدم ساخنة

 

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