نجلاء العسيلي: لا تهاون مع مافيا التعدي على الأراضي الزراعية

ثمنت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن رفع درجة الاستعداد القصوى لرصد أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، مؤكدة أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يمثل قضية أمن قومي ترتبط بشكل مباشر بحق الأجيال القادمة في الغذاء.

وقالت العسيلي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن بعض المخالفين يستغلون الإجازات الرسمية في تنفيذ تعديات أو أعمال تجريف وتبوير للأراضي الزراعية، وهو ما يتطلب يقظة كاملة وتحركًا سريعًا من جميع الأجهزة التنفيذية، مشيدة بتوجيهات الوزير بتطبيق الإزالة الفورية في المهد لأي مخالفة دون تهاون.

وأكدت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية تبذل جهودًا ضخمة لاستصلاح ملايين الأفدنة وتحقيق الأمن الغذائي، وبالتالي فإن أي تعدٍ على الأراضي الزراعية يُعد إهدارًا لثروات الدولة وتهديدًا مباشرًا لمستقبل الزراعة في مصر.

وأضافت أن تشكيل غرف عمليات مركزية وفرعية وربطها بالمديريات والأجهزة الأمنية خطوة مهمة لضمان سرعة التعامل مع البلاغات وردع المخالفين، مطالبة بزيادة حملات التوعية بخطورة البناء على الأراضي الزراعية والعقوبات القانونية المترتبة عليه.

وشددت النائبة نجلاء العسيلي على ضرورة استمرار الرقابة الميدانية وعدم السماح بعودة ظاهرة التعديات مرة أخرى، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تجعل الحفاظ على كل شبر زراعي ضرورة وطنية لا تحتمل أي تهاون.