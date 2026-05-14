تحالف دعم الشرعية في اليمن يوقع اتفاق إطلاق سراح 1750 أسيرًا ومحتجزًا

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي، عن توقيع اتفاق إطلاق سراح 1750 أسيرًا ومحتجزًا من جميع الأطراف اليمنية وقوات التحالف.

وأوضح المالكي - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم /الخميس/ - أن الاتفاق يشمل إطلاق سراح 27 أسيرًا ومحتجزًا من قوات التحالف، من بينهم 7 أسرى سعوديين، مشيرا إلى أن توقيع الاتفاق تم مساء اليوم بالعاصمة الأردنية (عمّان) وبحضور لجنة التفاوض بالقوات المشتركة وبمشاركة الأطراف اليمنية وبرعاية مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج.

ولفت إلى أن ملف الأسرى والمحتجزين ملف إنساني يحظى باهتمام مباشر من قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن حتى عودة كافة الأسرى والمحتجزين.