هجوم ناري.. تشكيل المقاولون العرب ومودرن سبورت في ختام الدوري

يستضيف بعد قليل فريق المقاولون العرب نظيره فريق مودرن سبورت على ملعب ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية بالدوري الممتاز.

أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق مودرن سبورت، عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق المقاولون العرب، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، بمنافسات الجولة الـ13 والأخيرة بمجموعة الهبوط ببطولة الدوري.

تشكيل مودرن سبورت ضد المقاولون

حراسة المرمى: أحمد يحيى خط

خط الدفاع: محمود رزق، محمد يسري، عماد حمدي، عمر أمين

خط الوسط: غنام محمد، محمد صبري، رشاد المتولي، سليم سليمان خط الهجوم: فيجيري، ارنولد ايبا

وعلى مقاعد البدلاء كل من: كمال السيد، مصطفى مخلوف، وليد علي، جودوين شيكا، خالد رضا، يوسف جلال، محمد صبحي، أحمد علي، محمد بشيري.

تشكيل المقاولون العرب ضد مودرن سبورت

حراسة المرمى: على طارق

خط الدفاع: يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد هانى "تريكة"، لؤى وائل، إبراهيم القاضى

خط الوسط: مصطفى جمال، محمد وليد، مصطفى صبحى، جواكيم أوجيرا

خط الهجوم: محمد عنتر، محمد عبد الناصر البدلاء: مصطفى سامى، حسن حسين، مصطفى وائل، يوسف عفيفى، عمر ثروت، أحمد طلعت، يوسف أبو هشيمة، أحمد باهية.