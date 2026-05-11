شراكة وطنية بين الريف المصري والمقاولون العرب لدعم التنمية الزراعية

أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد – المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لإستصلاح وإستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان – عن توقيع عقد إتفاق وتعاون مع شركة "المقاولون العرب" بقيمة تتجاوز ٥٤٠ مليون جنيه لتنفيذ ورصف طريق أسفلتى جديد بمنطقة سهل المنيا الغربى بمحافظة المنيا بطول يزيد عن ٨٢ كيلومترًا، حيث من المقرر أن يربــط بين طريق أسيوط الغربى ومنطقة غرب المنيا ومنطقة غرب غرب المنيا ومنطقة درب البهنساوى، بما يخدم أطوال مدقات تصل إلى حوالى ١٨٠٠ كيلومتر داخل أراضى شركة تنمية الريف المصرى الجديد.. حيث من المقرر أن يكون هذا المحور الجديد شرياناً للتنمية موازياً لمحور بنى مزار – البويطى، ليخدم ما يقرب من مليون فدان من الأراضى المخصصة للمشروع القومى بمنطقة سهل المنيا الغربى بمحافظتى المنيا وأسيوط.

وقّع عقد الاتفاق اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، والمهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة "المقاولون العرب"، بحضور عدد من قيادات وممثلى الشركتين.

هذا، وقد أكد اللواء عمرو عبد الوهاب أن شق وتمهيد هذا الطريق المحورى الجديد يمثل خطوة مهمة فى إطار استكمال منظومة البنية التحتية اللازمة لإنجاح المشروع القومى، مشيرًا إلى أن إنشاء الطرق والمحاور الحيوية يُعد عنصرًا أساسيًا فى منهجية الشركة لجذب الإستثمارات وتيسير حركة النقل والخدمات داخل مناطق الإستصلاح الجديدة.. كما يمثل إضافة مهمة لشبكة الطرق فى مناطق الاستصلاح الجديدة حيث بلغ إجمالى أطوال الطرق المنفذة فى مختلف المناطق حوالى ٣٢٠٠ كم طولى بتكلفة تتعدى ٣,٥ مليار جنيه، فى إنجاز يعكس حجم الجهد والإرادة والرؤية الواضحة للمستقبل، مشيرًا إلى أن تطوير البنية التحتية، وعلى رأسها الطرق، يُعد عنصرًا حاسمًا فى جذب الإستثمارات الزراعية والصناعية، وتسهيل حركة نقل المحاصيل ومستلزمات الإنتاج، كما تمثل شبكة الطرق عنصرًا حيويًا فى خفض تكاليف النقل اللوجستى، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وربط مناطق الإنتاج بالأسواق ومنافذ التوزيع.

وأضاف اللواء عمرو عبد الوهاب أن منطقة سهل المنيا الغربى تُعد من المناطق الواعدة التى تشهد إقبالًا متزايدًا من المستثمرين وصغار المزارعين، لما تتمتع به من مقومات طبيعية وموقع استراتيجى يدعم خطط التنمية فى صعيد مصر، حيث لم يعد "سهل المنيا الغربى" اليوم أحد مناطق إستصلاح أراضى المشروع فحسب.. وإنما بداية قصة نجاح جديدة يكتبها المصريون بأيديهم فهو مشروع "من الناس وللناس"، مؤكدًا أن تطوير شبكة الطرق بها سيسهم بشكل مباشر فى تسريع وتيرة التنمية وتحقيق الاستفادة القصوى من الأراضى المستصلحة.

وأشار اللواء عمرو عبد الوهاب إلى أن الاستعانة بشركة المقاولون العرب – بما تمتلكه من خبرات عريقة وسجل حافل فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى – يمثل إضافة قوية لكتيبة الشركات الوطنية الكبرى والعلامات التجارية البارزة التى تتعاون مع شركة تنمية الريف المصرى الجديد، وتشارك فى تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجى الواعد والمهم.

كما يأتى ذلك فى إطار استراتيجية شركة تنمية الريف المصرى الجديد لتعزيز التعاون مع كبرى الشركات الوطنية، وتسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية، بما يضمن نقل الخبرات، وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطنى، ودعم استدامة التنمية، وكذا دعم رؤية الدولة نحو التوسع الزراعى والعمرانى وتحقيق التنمية الشاملة فى مختلف أنحاء الجمهورية.

من جانبه، أعرب المهندس أحمد العصار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب عن اعتزاز شركته بالمشاركة فى هذا المشروع القومى المهم، مؤكدًا إلتزام الشركة بتنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة وفى التوقيتات المحددة.

وأضاف أن المشروع يمثل فرصة حقيقية لدعم خطط التنمية فى صعيد مصر، والمساهمة فى إنشاء بنية تحتية متطورة تخدم الأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن شركة "المقاولون العرب" ستسخِّر كافة إمكاناتها الفنية والبشرية لضمان نجاح هذا التعاون وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

بينما أكد اللواء عمرو عبد الوهاب أن المشروع القومى للمليون ونصف المليون فدان لا يقتصر فقط على إستصلاح الأراضى، بل يستهدف إنشاء مجتمعات عمرانية زراعية متكاملة تعتمد على بنية تحتية حديثة وشبكات طرق متطورة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز الأمن الغذائى للدولة.

إعادة رسم الخريطة الزراعية والعمرانية فى مصر

جدير بالذكر أن مشروع المليون ونصف المليون فدان يُعد أحد أبرز المشروعات القومية التى تستهدف إعادة رسم الخريطة الزراعية والعمرانية فى مصر، من خلال إنشاء مجتمعات إنتاجية متكاملة تعتمد على بنية تحتية حديثة، وشبكات طرق متطورة، وخدمات لوجستية متكاملة. فمنذ انطلاق شركة تنمية الريف المصرى الجديد فى ديسمبر ٢٠١٥، وضعت الشركة نُصُب أعينها هدفاً واضحاً، وهو إنشاء مجتمعات تنموية مستدامة تؤَسس على الزراعة فى الأراضى المستصلحة متضمنة كافة الخدمات واللوجستيات ومناطق صناعية متنوعة وتنمية للثروة السمكية والحيوانية مبنية على منهج علمى وتقنى واقتصادى مع تخطيط عام لكامل المشروع لمواكبة أحدث الأساليب الدولية للتنمية المستدامة وحماية البيئة لاستصلاح واستزراع وتنمية وإدارة المليون ونصف المليون فدان والنهضة بالأراضى الصحراوية فى مصر لخلق غدٍ أفضل ومستدام يليق بـ "الجمهورية الجديدة".