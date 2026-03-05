قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باقة سيارات مستعملة سعرها 300 ألف جنيه,, صور ومواصفات
خبير لوائح رياضية: لا استئناف على الإيقاف.. والطعن يقتصر على الغرامة المالية
الصحة: ارتفاع منشآت الرعاية الأولية المعتمدة من GAHAR إلى 142 منشأة
هل تتحول المواجهة الإيرانية إلى فوضى اقتصادية طويلة الأمد؟
هاني ضاحي أبرزهم... 19 مرشحًا يتنافسون على نقيب المهندسين غدا
الشريك الخائن .. سرقة 3 ملايين جنيه و20 هاتف من تاجر ببولاق الدكرور
تفعيل صافرات الإنذار.. انفجارات في تل أبيب بسبب رشقة صواريخ إيرانية
الناتو لا يدرس تفعيل بند الدفاع الجماعي بعد حادث الصاروخ الإيراني المتجه نحو تركيا
سوريا .. إحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش في دمشق
قبل بيعها بالأسواق.. ضبط مصنع لتعبئة المياه الطبيعية مجهولة المصدر
وسائل إعلام إيرانية: هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت 3 منشآت رياضية في مناطق عدة بطهران
الحبتور يفتح النار علي ترامب: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع إيران؟
جمعية رجال أعمال إسكندرية تستضيف سفير المملكة المتحدة لتعزيز التعاون التجاري

جمعية رجال الأعمال بالاسكندرية
جمعية رجال الأعمال بالاسكندرية
ولاء عبد الكريم

استضافت جمعية رجال أعمال إسكندرية مارك بريسون ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة لدى مصر، وكريستوفر لارتر، القنصل الفخري للمملكة المتحدة في الإسكندرية، والوفد المرافق له، لبحث سُبل التعاون التجاري المشترك.

وأكد مارك بريسون ريتشاردسون أن هناك فرصًا واعدة لتعزيز التعاون التجاري بين مصر والمملكة المتحدة في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها تكنولوجيا الأمن السيبراني، والأغذية والرعاية الصحية، والصناعة، والطاقة النظيفة، وصناعة الأدوية، مؤكدًا انفتاح حكومته على توسيع آفاق التعاون التجاري مع مصر.

من جانبه، أعلن ريتشاردسون عن دراسة فرص التوسع في إنشاء مؤسسات تعليمية وشركات جديدة بمحافظة الإسكندرية، في ضوء ما تتمتع به من مقومات تنافسية ومزايا استراتيجية، مُشيدًا بالدور الفاعل الذي تضطلع به جمعية رجال أعمال إسكندرية من خلال أنشطتها المتنوعة في دعم مجتمع الأعمال. كما أشار سفير المملكة المتحدة إلى بحث عدد من القطاعات ذات الأولوية التي طرحها رجال الأعمال، من بينها قطاع المعادن، والتعليم، ومعالجة المياه، بما يعزز فرص التعاون المشترك.

ورحب محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، بسفير المملكة المتحدة، مؤكدًا ما تزخر به مصر من فرص واعدة لإقامة شركات جديدة في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية. مشيرًا إلى إمكانية إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة تماشيًا مع توجه الدولة نحو دعم التعليم الفني والتكنولوجي، والتوسع في تطبيق نموذج المدارس التكنولوجية التطبيقية الذي يتيح تدريب الطلاب بنظام يجمع بين الدراسة داخل المدرسة والتدريب العملي داخل المصانع بنسبة متوازنة.

كما استعرض هنو المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وفي مقدمتها انخفاض تكلفة المواد الخام وتوافر الأيدي العاملة المؤهلة، فضلًا عن تعدد موانئ الإسكندرية وموقعها اللوجستي الاستراتيجي، الأمر الذي عزز مكانتها كمنصة إقليمية للتعاون التجاري مع كل من تركيا والصين، حيث تعتمد شركات من البلدين على التصنيع داخل مصر كنقطة انطلاق لإعادة التصدير إلى الأسواق الخارجية.

شهد الاجتماع حضور كل من الدكتور عبد المنعم حافظ، نائب مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة: طه هيثم القيار، الأمين العام، والمهندس أحمد منسي، الأمين العام المساعد، والمهندس أحمد خالد مرسي، عضو مجلس الإدارة، والمهندس هاني أبو السعد، رئيس لجنة الإسكان بالجمعية، ووليد القيار، رئيس لجنة الاستيراد، وعدد من أعضاء الجمعية.

ومن السفارة البريطانية حضر كل من: توماس ريتشموند، السكرتير السياسي الأول بسفارة المملكة المتحدة في القاهرة، وعمر أوف، المسؤول السياسي بسفارة المملكة المتحدة في القاهرة، وآمنة فهمي، مسؤولة الاتصالات والصحافة.

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

