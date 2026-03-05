سعر عيار21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الخميس 5 مارس

تستقر أسعار الذهب نسبياً بالصاغة خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 5 مارس، بعد تراجع سعر الذهب مساء امس الاربعاء، حيث شهدت الاسعار تحركات كبيرة خلال الايام الماضية على اثر الحرب الأمريكية الإيرانية.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24: 8285 جنيهًا للجرام

عيار 21: 7250 جنيهًا للجرام

عيار 18: 6214 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 58000 جنيه

الأوقية عالميًا: 5140 دولارًا

سعر عيار 21 الآن

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشاراً، قيمة 7286 للشراء، و سجل 7225 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس ٥ مارس خلال التعاملات الصباحية، قيمة 58288 جنيه للشراء، وهو الأكثر طلبا للراغبين في الاستثمار في الذهب ، ويزن ٨ جرام من عيار 21 .

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس

تراجعت أسعار الذهب عن مكاسبها المبكرة لتتداول مستقرة اليوم / الخميس /، مع تعافي الدولار الأمريكي بعد انخفاض طفيف، بينما دعم الصراع في الشرق الأوسط جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وبلغ سعر الذهب الفوري حوالي 5,142.98 دولار للأوقية بعد أن صعد بنحو 1% إلى 5,195.41 دولار للأوقية في وقت سابق من اليوم بينما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.3% لتصل إلى 5,149.75 دولار للأوقية؛ بحسب موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وكان الذهب قد سجل مكاسب بنسبة 1% في الجلسة السابقة، بعد تراجع يقارب 5% يوم الثلاثاء نتيجة قوة الدولار الأمريكي.

وتصاعدت التوترات الجيوسياسية بعد أن قامت الولايات المتحدة بإغراق سفينة حربية إيرانية في المياه الدولية، فيما استمرت إيران في إطلاق الصواريخ على عدة دول في المنطقة واستهدفت، حسب التقارير، البنية التحتية الحيوية للطاقة.

هذا التصعيد زاد المخاوف من حرب إقليمية مستمرة، ما دفع المستثمرين إلى تقليل تعرضهم للأصول الحساسة للمخاطر والتوجه نحو الذهب، الذي يُعتبر تقليديًا ملاذًا آمنًا ضد عدم الاستقرار الجيوسياسي وتقلبات الأسواق.

ورفضت طهران تقريرًا تحدث عن تواصل وزارة استخباراتها مع واشنطن للتفاوض على إنهاء الصراع، واعتبرته "كذبة صريحة".

وأكد محللون أن "الأثر التضخمي للصراع في الشرق الأوسط، من خلال ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد، قد يعزز توقعات رفع أسعار الفائدة لفترة أطول — ما يشكل عقبة أمام الأصول غير المربحة مثل الذهب".

وأضافوا: "مع ذلك، فإن حالة عدم اليقين الجيوسياسي المرتفعة تستمر في دعم علاوة المخاطر، مما يساعد على تثبيت الأسعار رغم تحديات أسعار الفائدة".

اما عن المعادن الأخرى، تراجع الفضة بنسبة 2% إلى 81.97 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين بنسبة 1.2% إلى 2,137.60 دولار للأوقية، بعد أن كان قد سجل مكاسب تجاوزت 2% في التداول المبكر.

وانخفضت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1% إلى 12,941.33 دولار للطن، بينما تراجعت العقود الأمريكية للنحاس أيضًا بنسبة 1% لتصل إلى 5.84 دولار للرطل.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب محليًا



وتتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية بعدة عوامل رئيسية، في مقدمتها تحركات سعر الدولار الأمريكي، إذ يؤدي ارتفاعه إلى زيادة تكلفة الاستيراد ومن ثم ارتفاع أسعار الذهب محليًا، بينما يسهم انخفاضه في تقليل الضغوط السعرية.

كما تلعب التطورات في الأسواق العالمية دورًا مهمًا في تحديد اتجاهات الذهب، خاصة ما يتعلق بقرارات أسعار الفائدة والسياسات النقدية التي تتبناها البنوك المركزية الكبرى.