3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف عن درجات الحرارة اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء بارد ليلًا.

ظاهرة جوية تشهدها حالة الطقس اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد في بيان، عبر موقعها الإلكتروني، أن الطقس سيشهد ​شبورة مائية من الساعة 4 إلى 9 صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد تصل إلى حد الضباب على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم



القاهرة: 22 العظمى 12 الصغرى

العاصمة الإدارية: 21 العظمى 10 الصغرى

6 أكتوبر: 21 العظمى 10 الصغرى

بنها: 22 العظمى 12 الصغرى

دمنهور: 22 العظمى 11 الصغرى

وادي النطرون: 21 العظمى 11 الصغرى

كفر الشيخ: 21 العظمى 10 الصغرى

بلطيم: 20 العظمى 10 الصغرى

المنصورة: 21 العظمى 11 الصغرى

الزقازيق: 22 العظمى 12 الصغرى

شبين الكوم: 21 العظمى 11 الصغرى

طنطا: 20 العظمى 11 الصغرى

دمياط: 20 العظمى 13 الصغرى

بورسعيد: 21 العظمى 15 الصغرى

الإسماعيلية: 23 العظمى 11 الصغرى

السويس: 22 العظمى 11 الصغرى

العريش: 20 العظمى 10 الصغرى

رفح: 20 العظمى 09 الصغرى

رأس سدر: 21 العظمى 14 الصغرى

نخل: 19 العظمى 03 الصغرى

كاترين: 15 العظمى 01 الصغرى

الطور: 22 العظمى 12 الصغرى

طابا: 19 العظمى 11 الصغرى

شرم الشيخ: 24 العظمى 17 الصغرى

الغردقة: 24 العظمى 14 الصغرى

الإسكندرية: 20 العظمى 12 الصغرى

العلمين: 20 العظمى 11 الصغرى

مطروح: 19 العظمى 10 الصغرى

السلوم: 19 العظمى 11 الصغرى

سيوة: 22 العظمى 07 الصغرى

رأس غارب: 23 العظمى 14 الصغرى

سفاجا: 23 العظمى 13 الصغرى

مرسى علم: 25 العظمى 14 الصغرى

شلاتين: 27 العظمى 18 الصغرى

حلايب: 25 العظمى 18 الصغرى

أبو رماد: 25 العظمى 16 الصغرى

مرسى حميرة: 24 العظمى 17 الصغرى

أبرق: 26 العظمى 16 الصغرى

جبل علبة: 25 العظمى 16 الصغرى

رأس حدربة: 24 العظمى 18 الصغرى

الفيوم: 23 العظمى 10 الصغرى

بني سويف: 23 العظمى 10 الصغرى

المنيا: 23 العظمى 09 الصغرى

أسيوط: 24 العظمى 09 الصغرى

سوهاج: 26 العظمى 10 الصغرى

قنا: 29 العظمى 11 الصغرى

الأقصر: 29 العظمى 11 الصغرى

أسوان: 29 العظمى 14 الصغرى

الوادي الجديد: 27 العظمى 10 الصغرى

أبو سمبل: 29 العظمى 14 الصغرى