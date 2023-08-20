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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل ساعات ذكية تغنيك عن Apple Watch.. بربع الثمن

أفضل ساعات ذكية تغنيك
أفضل ساعات ذكية تغنيك عن Apple Watch..بربع الثمن

Apple Watch هي واحدة من أكثر الساعات الذكية شعبية في العالم، ولكن يمكن أن تكون أيضًا باهظة الثمن. إذا كنت تبحث عن ساعة ذكية جيدة الأداء دون إنفاق الكثير من المال، فهناك العديد من الخيارات المتاحة التي يمكن أن تغنيك عن Apple Watch بربع الثمن.

 

إليك بعض من أفضل smartwatches التي يمكن أن تغنيك عن Apple Watch بربع الثمن:

 

• Xiaomi Mi Band 7: تتميز Xiaomi Mi Band 7 بشاشة AMOLED كبيرة وعمر بطارية طويل ومجموعة واسعة من الميزات الصحية والرياضية. يبلغ سعرها حوالي 50 دولارًا فقط.

• Honor Watch GS 3: تتميز Honor Watch GS 3 بتصميم أنيق وشاشة AMOLED عالية الدقة ومجموعة واسعة من الميزات الصحية والرياضية. يبلغ سعرها حوالي 100 دولارًا فقط.

• TicWatch Pro 3 Ultra GPS: تتميز TicWatch Pro 3 Ultra GPS بشاشة AMOLED وشاشة عرض ثانوية تعمل دائمًا ومجموعة واسعة من الميزات الصحية والرياضية. يبلغ سعرها حوالي 200 دولارًا فقط.

هذه مجرد بعض من أفضل smartwatches التي يمكن أن تغنيك عن Apple Watch بربع الثمن. إذا كنت تبحث عن ساعة ذكية جيدة الأداء دون إنفاق الكثير من المال، فهناك العديد من الخيارات المتاحة التي يمكنك الاختيار من بينها.

 

فيما يلي بعض النصائح لاختيار أفضل smartwatch لك:

 

• حدد ميزانيتك.

• فكر في الميزات التي تريدها في الساعة الذكية.

• حدد ما إذا كنت تريد ساعة ذكية تعمل بنظام Android أو iOS.

• اقرأ مراجعات المستخدمين قبل الشراء.

بمجرد أن تأخذ هذه العوامل في الاعتبار، يمكنك البدء في تضييق نطاق الخيارات المتاحة لك. ستجد بالتأكيد ساعة ذكية مناسبة لك دون إنفاق الكثير من المال.

Watch smartwatches Honor Watch GS 3 Xiaomi Xiaomi Mi Band 7

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