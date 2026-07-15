اتحاد المهن الطبية يصرف معاشات شهر يوليو للأعضاء وأسرهم

أعلن الدكتور الحسيني عوض، أمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية، صرف معاش شهر يوليو 2026، اليوم، لأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يضم الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين، إلى جانب أسر الأعضاء المستحقين للمعاش.

وأوضح أمين صندوق الاتحاد أن عدد المستفيدين من صرف معاشات يوليو بلغ 132 ألفًا و663 مستفيدًا من الأعضاء والأسر، بإجمالي قيمة 248 مليونًا و890 ألفًا و561 جنيهًا، مؤكدًا حرص الاتحاد على انتظام صرف المعاشات وتقديم أفضل الخدمات لأعضاء المهن الطبية وأسرهم.

وأضاف أن الاتحاد يواصل تنفيذ خطته لضمان انتظام صرف المعاشات، بما يعكس التزامه تجاه أصحاب المعاشات والمستحقين، واستمرار جهوده للحفاظ على استدامة صندوق الإعانات والمعاشات.

صرف معاشات شهر يوليو

وأشار الدكتور الحسيني عوض إلى أن تحديث بيانات الأعضاء يتم كل 4 سنوات، بينما يتم تحديث بيانات أسر الأعضاء المتوفين كل عامين، لضمان دقة البيانات واستمرار صرف المستحقات دون معوقات.

ودعا المستفيدين إلى متابعة مواعيد وإجراءات تحديث البيانات من خلال الموقع الإلكتروني للاتحاد، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطوير الخدمات الرقمية وتيسير حصول الأعضاء وأسرهم على مختلف الخدمات.

وأوضح أنه يمكن الاستعلام عن الأوراق المطلوبة لتحديث بيانات المعاش لأسر الأعضاء من خلال الرابط:

https://emu-eg.org/pensionfamily

وأشار إلى أنه للرد على الاستفسارات الخاصة بالمعاشات، خصص الاتحاد الرقم المختصر 15603 لتلقي استفسارات الأعضاء وأسرهم والرد عليها.