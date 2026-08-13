متحدث التجاريين يفجر مفاجآت عن النقابة: 135 ألف عضو ومعاشات 600 جنيه سنويًا

أكد رامي عبد المجيد، المتحدث باسم نقابة التجاريين، أن هناك معلومات غير صحيحة بخصوص المحاسبين الموجودين بنقابة التجاريين، موضحًا أن من يقول إن عددهم 9 ملايين فهو أمر غير صحيح، لكن العدد الصحيح هو 135 ألفًا بالنقابة.

وأضاف المتحدث باسم نقابة التجاريين، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن المجلس الحالي للنقابة موجود منذ 37 عامًا، وأن الأعضاء يحتاجون إلى انتخابات جديدة، من أجل حل المشكلات الخاصة بهم.

ولفت إلى أن القانون الخاص بنقابة التجاريين يحتاج إلى تعديل، وأن مجلس النقابة تقدم بطلب تعديل إلى مجلسي النواب والشيوخ، لكن القانون لم يخرج إلى النور، وأن النقابة تناشد الجميع من أجل حل المشكلات الخاصة بها.

وأشار إلى أن المجلس دعا إلى إجراء الانتخابات لكي تكون في شهر مايو المقبل، وأن العضو الذي يخرج على المعاش يحصل على 200 جنيه كل 4 أشهر، أي 600 جنيه في السنة، تُصرف على ثلاث دفعات.

وأوضح أن قانون نقابة التجاريين رقم 40 لسنة 1972 يحدد سقفًا لتمويل صندوق المعاشات، ويكون من إجمالي الاشتراكات والرسوم، مشيرًا إلى أن الاشتراكات كانت 16 جنيهًا، والآن وصلت إلى 72 جنيهًا، وأنه في حالة زيادة الاشتراكات ستكون هناك زيادة في المعاشات.