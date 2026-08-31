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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

«هخلصلك مديونيات الترخيص».. حيلة نصاب للإيقاع بأصحاب المحال بمنطقة عابدين

أموال
أموال
رامي المهدي

كان أصحاب المحال التجارية بمنطقة عابدين يعتقدون أنهم أمام موظف مسؤول، جاء ليعرض عليهم حل مشكلة مديونيات تراخيص محالهم، لكن الحقيقة كانت مختلفة تمامًا.

بدأت القصة عندما رصدت الأجهزة الأمنية نشاط أحد الأشخاص، اتخذ من انتحال صفة موظف بأحد أحياء محافظة القاهرة وسيلة للوصول إلى ضحاياه.

وبحسب التحريات، كان المتهم يتردد على أصحاب المحال التجارية، ويقدم نفسه باعتباره موظفًا مختصًا، قبل أن يوهمهم بقدرته على إنهاء إجراءات مديونيات تراخيص محالهم مقابل مبالغ مالية.

وبعد الحصول على الأموال، كان المتهم يختفي، بينما يكتشف الضحايا أن الوعود التي تلقوها لم تكن سوى جزء من عملية نصب.

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أن المتهم، وهو عاطل وله معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية، تخصص في استهداف أصحاب المحال التجارية بدائرة قسم شرطة عابدين.

وبعد جمع المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الوقائع المنسوبة إليه، ولم تتوقف اعترافاته عند الواقعة التي كشفت نشاطه، إذ أقر أيضًا بارتكاب 6 وقائع أخرى بالطريقة نفسها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات وكشف جميع ملابسات الوقائع.

القصة الكاملة كشفت عنها الأجهزة الأمنية لقيامه بانتحال صفة موظف بأحد الأحياء بمحافظة القاهرة والنصب على أصحاب المحال التجارية؛ عقب إيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات مديونيات تراخيص محالهم مقابل مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام عاطل، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية، بانتحال صفة موظف بأحد الأحياء بمحافظة القاهرة، ومزاولة نشاط إجرامي تخصص في النصب على أصحاب المحال التجارية والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، عقب إيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات مديونيات تراخيص المحال المملوكة لهم والكائنة بدائرة قسم شرطة عابدين.

وعقب تقنين الإجراءات؛ أمكن ضبطه، وبمواجهته؛ أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما اعترف بارتكاب 6 وقائع أخرى بالأسلوب نفسه.

واتُخذت الإجراءات القانونية.

عابدين منطقة عابدين المحال التجارية الأجهزة الأمنية

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