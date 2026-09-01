تكريم 180 من رواد التعليم و102 من أوائل الثانوية بالمنيا

شهدت محافظة المنيا احتفالية «ملتقى وعي»، لتكريم رواد التعليم وأوائل الشهادات الثانوية العامة والأزهرية والتعليم الفني، تحت رعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ومؤسسة الإطناوي الخيرية برئاسة النائب الدكتور زين الإطناوي، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والتعليمية والنقابية والدينية والمجتمعية.

وشهدت الاحتفالية تكريم 180 من رواد التعليم، بينهم معلمون أحيلوا إلى المعاش منذ أكثر من 40 عاما، تقديرًا لعطائهم الممتد ودورهم في بناء أجيال من الطلاب، وذلك بحضور أبنائهم وأحفادهم.

كما جرى تكريم 102 من أوائل الشهادات الثانوية العامة والأزهرية والتعليم الفني بمركز مغاغه احتفاءً بتفوقهم وتحفيزًا لهم على مواصلة النجاح وتحقيق طموحاتهم المستقبلية.

وتضمنت الفعاليات فقرات فنية قدمها فريق كورال المنيا بقيادة المايسترو عصام الشاذلي، وسط أجواء احتفالية عكست مشاعر الفخر والتقدير والفرحة.

يشار الي ان «ملتقى وعي» يمثل جسرا بين جيل من المعلمين الذين صنعوا الأثر، وجيل جديد من المتفوقين الذين يحملون راية المستقبل، في رسالة تؤكد أن العطاء لا يُنسى، وأن العلم يظل أعظم أثر تتركه الأجيال.

