باحث: الإخوان يسعون لزعزعة الاستقرار ونشر الشائعات لإحداث فجوة بين المواطن والدولة

أكد عمرو فاروق، الباحث في شؤون التيارات الإسلامية، أن المجتمع المصري يقع تحت تأثير مخططات جماعة الإخوان، التي تستهدف زعزعة الاستقرار وإثارة حالة من القلق بين المواطنين.

وقال فاروق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، إن جماعة الإخوان تعمل على تضخيم الأحداث وتصدير «سياسة الهلع» إلى المواطن المصري، من خلال نشر الأكاذيب والشائعات ومحاولة التأثير على وعي المواطنين تجاه الأوضاع الداخلية.

وتابع الباحث في شؤون التيارات الإسلامية أن الجماعة تستهدف من خلال هذه الممارسات إحداث فجوة بين المواطن والدولة، خاصة فيما يتعلق بسياسات الدولة والمشروعات القومية الكبرى التي يجري تنفيذها خلال الفترة الحالية.

إثارة حالة من عدم الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة

وأشار أن تضخيم الأحداث ونشر المعلومات المضللة يأتيان ضمن محاولات التأثير على الرأي العام وتشويه صورة المشروعات التي تنفذها الدولة، بما يخدم أهداف الجماعة في إثارة حالة من عدم الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.