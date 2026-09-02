قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد سليمان عن أزمة بيزيرا: الملف في يد القانون ومجلس الإدارة.. واللاعب ليس صاحب القرار
ملامح شاب يمني تغيّر حياته وتحوّله إلى إنفلونسر مشهور .. تفاصيل
رسميًا .. مانشستر سيتي يُعلن ضم إنزو فرنانديز من تشيلسي
وزير الخزانة الأمريكي: الضغط الاقتصادي دفع إيران للرد عسكريًا.. وانهيار اقتصادها «مسألة وقت»
إعلامي يكشف تفاصيل عقد حسام وإبراهيم حسن الجديد مع منتخب مصر
أحمد سليمان يحسم الجدل حول موقف بيزيرا من العودة إلى الزمالك
«بروش» السيدة انتصار السيسي يلفت الأنظار في استقبال الرئيس الصيني وقرينته
انفراجة في أزمة بيزيرا .. خالد الغندور يكشف تطورات موقف لاعب الزمالك
دعاء الثلث الأخير من الليل.. كلمات أدركها قبل الفجر تفتح لك الأبواب المغلقة
ارتفاع التبادل التجاري لـ 20.8 مليار دولار.. ماذا قالت «تشاينا ديلي» عن زيارة رئيس الصين لمصر؟
مُتخصّص في الشئون الصينية يكشف أهمية زيارة شي جين بينغ لمصر
احذر نقص الألياف .. نصائح غذائية مهمة لحماية القولون والوقاية من السرطان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باحث: الإخوان يسعون لزعزعة الاستقرار ونشر الشائعات لإحداث فجوة بين المواطن والدولة

جماعة الإخوان
جماعة الإخوان
محمود محسن

أكد عمرو فاروق، الباحث في شؤون التيارات الإسلامية، أن المجتمع المصري يقع تحت تأثير مخططات جماعة الإخوان، التي تستهدف زعزعة الاستقرار وإثارة حالة من القلق بين المواطنين.

وقال فاروق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، إن جماعة الإخوان تعمل على تضخيم الأحداث وتصدير «سياسة الهلع» إلى المواطن المصري، من خلال نشر الأكاذيب والشائعات ومحاولة التأثير على وعي المواطنين تجاه الأوضاع الداخلية.

وتابع الباحث في شؤون التيارات الإسلامية أن الجماعة تستهدف من خلال هذه الممارسات إحداث فجوة بين المواطن والدولة، خاصة فيما يتعلق بسياسات الدولة والمشروعات القومية الكبرى التي يجري تنفيذها خلال الفترة الحالية.

إثارة حالة من عدم الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة

وأشار أن تضخيم الأحداث ونشر المعلومات المضللة يأتيان ضمن محاولات التأثير على الرأي العام وتشويه صورة المشروعات التي تنفذها الدولة، بما يخدم أهداف الجماعة في إثارة حالة من عدم الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

التيارات الإسلامية المجتمع المصري جماعة الإخوان المواطنين الإخوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026 .. درجاتك هنا

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..درجاتك هنا

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..برقم الجلوس

خلف الزناتي - نقيب المعلمين

بشرى للمعلمين.. صرف 10 آلاف جنيه باقي الميزة التأمينية

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني على موقع صدى البلد..بعد قليل

تيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2026 الدور الثاني

نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2026 الدور الثاني .. شوف درجاتك

عداد الكودي

لحملة نموذجي 8 و10.. بدء تحويل العدادات الكودية لـ«الكهرباء» إلى المحاسبة بالشرائح

صواريخ

وكالة فارس: إيران تبدأ إطلاق صواريخ ومسيّرات ردا على الهجوم الأمريكي

ترشيحاتنا

رئيس جامعة بني سويف

جوائز تصل لـ 200 ألف جنيه.. جامعة بني سويف تطلق هاكاثون إدارة المخلفات بمشاركة 11 فريقًا

جهود متنوعة

جولة ميدانية مفاجئة.. المهندس عمرو لاشين يتفقد قرية غرب أسوان.. ويوجه بتمهيد الطريق الرئيسى ورفع كفاءة الإنارة

المحافظ يفتتح معرض

«من الشنطة للكوتشي»..«أهلًا مدارس» يفتح أبوابه بطور سيناء بتخفيضات 25%

بالصور

احذر نقص الألياف .. نصائح غذائية مهمة لحماية القولون والوقاية من السرطان

أطعمة تحمي من سرطان القولون
أطعمة تحمي من سرطان القولون
أطعمة تحمي من سرطان القولون

بعد تدخل الرئيس .. أسعار السلع في منافذ التموين من 10 سبتمبر

اسعار السلع
اسعار السلع
اسعار السلع

تصل لـ50 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم وموعد انخفاضها

سعر الطماطم اليوم
سعر الطماطم اليوم
سعر الطماطم اليوم

نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد