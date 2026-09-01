بإطلالة جريئة ومميزة.. أمينه خليل تلفت الأنظار بأحدث ظهور لها

لفتت الفنانه أمينه خليل الأنظار بأحدث ظهور لها، بعدما شاركت مجموعة من الصور التي ظهرت خلالها بإطلالة صيفية مختلفة، جمعت بين الأناقة والطابع العصري.

وظهرت أمينه خليل في الصور مرتدية توب باللون الأزرق الفيروزي من تصميم الكروشيه، نسقته مع تنورة طويلة من الخيوط باللونين الأزرق والبيج، لتكشف عن جمالها و أناقتها.

واستكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات الفضية، بينها أساور وخواتم متعددة، و اعتمدت تسريحة شعر بسيطة ومكياجا هادئا أبرز ملامحها الطبيعية.

آخر أعمالها



تواصل الفنانة أمينة خليل نشاطها الفني المكثف، حيث أعلنت مؤخراً عن انتهاء تصوير مشاهدها في مسلسل "الأمير" الشديد الضخامة، والذي تشارك في بطولته أمام الفنان أحمد عز ومن إخراج ستيفن هوبكنز. كما حققت نجاحاً درامياً كبيراً ببطولة مسلسل "لام شمسية"، إلى جانب مشاركتها السينمائية في فيلم "إكس مراتي" وفيلم "شقو".