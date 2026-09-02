لايبزيج الألماني يعلن ضم نائل العيناوي رسميًا قادما من روما

حسم نادي لايبزيج الألماني تعاقده مع المغربي نائل العيناوي، قادمًا من روما الإيطالي، لتتحدد وجهة اللاعب خلال الموسم الجديد بعد حالة من عدم اليقين شهدتها الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات.

وأعلن النادي الألماني انضمام العيناوي، البالغ من العمر 25 عامًا، على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع وجود بند يتيح للايبزيج إمكانية شراء عقده بشكل نهائي.

وكانت الصفقة قد واجهت بعض التعقيدات رغم خضوع اللاعب للفحوصات الطبية تمهيدًا لإتمام انتقاله، قبل أن تنجح إدارة لايبزيج في تجاوز العقبات وإنهاء الإجراءات في الوقت المناسب.

ويمثل الانتقال إلى لايبزيج تجربة جديدة للعيناوي في الدوري الألماني، بعدما قضى الموسم الماضي مع روما، حيث واجه منافسة قوية على المشاركة في وسط الملعب، في ظل وجود عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات، من بينهم نيكولو بيسيلي وبرايان كريستانتي ومانو كونيه.

من جانبه، أبدى مارسيل شيفر، المدير الإداري للشؤون الرياضية في لايبزيج، سعادته بإتمام الصفقة، مشيرًا إلى أن اللاعب المغربي يمتلك المقومات التي تتناسب مع أسلوب الفريق.

وأوضح شيفر أن العيناوي يتميز بالنشاط والتحرك المستمر دون كرة، إلى جانب قدرته على منح خط الوسط مزيدًا من الحيوية والإبداع، فضلًا عن امتلاكه القدرة على التعامل مع الكرة تحت الضغط والسيطرة على مساحات كبيرة داخل الملعب.

وأشار المسئول الألماني إلى أن العيناوي قدم مستويات مميزة على أعلى مستوى خلال مشاركته مع منتخب المغرب في كأس العالم، مؤكدًا أن النادي يتابعه منذ سنوات ويرى أن أمامه فرصة كبيرة لمواصلة التطور رغم امتلاكه خبرة جيدة في عمر 25 عامًا.