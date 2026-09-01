الدفاع الروسية: استهداف سفينة شحن تحمل أسلحة وذخائر تابعة للقوات الأوكرانية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينة شحن كانت تنقل أسلحة وذخائر تابعة للقوات الأوكرانية في مياه البحر الأسود.

وأوضحت الوزارة -في بيان اليوم الثلاثاء أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"- أنه تم استهداف في مياه البحر الأسود سفينة شحن تحمل أسلحة وذخائر، وذلك باستخدام طائرات مسيرة هجومية.

وأضافت أن القوات المسلحة الروسية استهدفت، بطائرات مسيّرة، مركزا لوجستيا في قرية أوساتوف بمقاطعة أوديسا، يُستخدم لتخزين وتوزيع الشحنات العسكرية.

يذكر أن القوات الروسية تواصل تنفيذ ضربات على البنية التحتية للموانئ والسفن البحرية الأوكرانية التي تستخدمها كييف لنقل الإمدادات العسكرية.