أسعار العملات العربية اليوم.. الدينار الكويتي والريال السعودي في البنوك

شهدت أسعار العملات العربية تحركات جديدة خلال تعاملات اليوم الخميس أغسطس 2026، وفقًا لآخر تحديث معلن من البنك الأهلي المصري، مع تسجيل تباين في أسعار البيع والشراء لعدد من العملات العربية.

وتأتي هذه التحركات وسط متابعة مستمرة لأسعار العملات العربية في البنوك المصرية، خاصة الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي.

سعر الدينار الكويتي

سجل الدينار الكويتي نحو 158.911 جنيه للشراء، مقابل 163.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

بلغ سعر الريال السعودي نحو 13.3369 جنيه للشراء، مقابل 13.3973 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل الدرهم الإماراتي نحو 13.6543 جنيه للشراء، مقابل 13.696 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني

بلغ سعر الدينار البحريني نحو 131 جنيهًا للشراء، مقابل 131.42 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني

سجل الريال العماني نحو 128.438 جنيه للشراء، مقابل 130.66 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

بلغ سعر الريال القطري نحو 12.7411 جنيه للشراء، مقابل 13.7997 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني

سجل الدينار الأردني نحو 69.9895 جنيه للشراء، مقابل 71.0452 جنيه للبيع.

وتواصل البنوك تحديث أسعار صرف العملات وفقًا لحركة السوق، بينما يترقب المتعاملون أي تغيرات جديدة في أسعار الصرف خلال تعاملات اليوم.