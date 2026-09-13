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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حماة الوطن يفتتح معرض أهلاً مدارس بسمالوط ومغاغة.. تخفيضات تصل إلى 50%

حماة الوطن
حماة الوطن

افتتحت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة المنيا معرض «أهلاً مدارس» بمدينة سمالوط ومغاغة، لتوفير الأدوات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، بخصومات تصل إلى 50%، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وحرصت أمانة الحزب على أن تكون منافذ المعرض وسط المواطنين والأهالي وفي أماكن طبيعية قريبة منهم، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمة وعدم اقتصار الاستفادة منها على فئة محددة، مع طرح المستلزمات المدرسية بتخفيضات واقعية وأسعار مناسبة، لتحقيق الهدف الأساسي من معارض «أهلاً مدارس» والمتمثل في تخفيف الأعباء عن الأسر وتيسير حصول الطلاب على احتياجاتهم الدراسية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الحزب إلى الوصول بالخدمة إلى المواطنين في أماكن تجمعاتهم، وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة، بما يتيح استفادة أكبر عدد ممكن من الأسر من المبادرة، خاصة مع ارتفاع احتياجات الأسر بالتزامن مع بداية العام الدراسي.

وشهد افتتاح المعرض حضور النائب علاء مكادي، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة المنيا، والنائب حلمي جاويش، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد، والنائب نادي عبدالرسول، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد.

كما حضر الافتتاح الدكتورة هناء عبدالحميد، أمينة أمانة المرأة، والأستاذ أشرف سيد محمد، أمين مساعد أمانة التعليم، والأستاذ عادل الشريعي، أمين أمانة المراسم، والمهندس إبراهيم عبدالحليم، أمين أمانة سمالوط شرق، والدكتور هشام عزمي، أمين التنظيم بأمانة مركز سمالوط شرق، والأستاذ بيشوى سامي سمري، أمين مساعد أمانة مركز سمالوط شرق، والأستاذ عاطف مرعي، أمين الوحدة الحزبية بقرية البيهو.

ويستهدف معرض «أهلاً مدارس» توفير مجموعة من الأدوات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، مع التركيز على سهولة الوصول وانتشار الخدمة بين المواطنين، بما يعزز الدور المجتمعي للحزب ويدعم الأسر في مواجهة تكاليف الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

حماة الوطن المنيا أهلاً مدارس تخفيضات سمالوط

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