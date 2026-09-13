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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب الجيل: كلمة الرئيس السيسي بقمة "البريكس" خارطة طريق لصمود الاقتصاد العالمي

المهندس إيهاب محمود
المهندس إيهاب محمود
معتز الخصوصي

أكد المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، وأمين لجنة النقل واللوجستيات بالحزب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في قمة "البريكس" بالعاصمة الهندية نيودلهي، قدمت رؤية إستراتيجية متكاملة تخاطب أزمات الاقتصاد العالمي الراهنة، وتفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التعاون بين دول الجنوب في مجالات الطاقة، واللوجستيات، والابتكار التكنولوجي.

وأشار "محمود"، في بيان، إلى أن كلمة الرئيس السيسي تعكس بوضوح نجاح الدولة المصرية في طرح رؤية شاملة تعتمد على بناء الاقتصادات المبتكرة والمعتمدة على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستغلال الأمثل للقدرات اللوجستية الفريدة للموانئ المصرية وقناة السويس، موضحًا أن التركيز على نقل التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، ودعم دور الشباب يُمثل القاطرة الحقيقية لبناء اقتصاد القيمة المضافة الذي يسعى إليه التكتل.

وأوضح أن الاستثمارات الهائلة التي ضختها الدولة في تطوير البنية التحتية والموانئ وشبكات النقل تجعل من مصر بوابة رئيسية لتأمين سلاسل الإمداد العالمية وتعزيز حركة التجارة بين دول البريكس، مشيرًا إلى أن التأكيد على نتائج مؤتمر "إيجيبس 2026" يعكس الدور المحوري لمصر في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة ودعم تطلعات التحول الاستدامي على المستويين الإقليمي والدولي.

ولفت إلى أن دعوة الرئيس السيسي إلى تفعيل دور "بنك التنمية الجديد" وتيسير نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر تُعد خطوة أساسية لتمكين هذه الدول من تحقيق التنمية المستدامة بعيدًا عن الأعباء الاقتصادية المجحفة، مؤكدًا على أن قوة الرؤية المصرية تتجلى في الدعوة للانتقال المباشر من التوافق السياسي إلى التنفيذ العملي من خلال مشروعات واستثمارات مشتركة ملموسة، مثمنًا هذه التحركات الإستراتيجية التي تعزز مكانة مصر الدولية وتنعكس إيجابًا على دعم الاقتصاد الوطني.

وشدد على أن الرؤية المصرية داخل تكتل البريكس تتجاوز الطرح الاقتصادي المجرد لتشكل نموذجًا جديدًا للتعاون بين دول الجنوب، يقدم حلولاً عملية للأزمات الهيكلية المتكررة، ويضع الاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا والبنية التحتية المستدامة في صدارة الأولويات التنموية الدولية.

حزب الجيل الرئيس السيسي البريكس صمود الاقتصاد العالمي

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