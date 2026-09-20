نصبا على مواطنين.. القبض على مالكى شركتين لتسفير العمالة للخارج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (مالكى شركتين "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج - كائنتين بدائرة قسمى شرطة النزهة بالقاهرة وإمبابة بالجيزة) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، وإيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد "على خلاف الحقيقة" ، والترويج لنشاطهم الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") ، وضُبط بحوزتهما (صور ضوئية من جوازات سفر للمواطنين – طلبات توظيف للعمل – إعلانات خاصة بالشركتين – 2 هاتف محمول ، لاب توب "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى")..وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.