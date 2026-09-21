لا يدعي الإصابة.. سيف زاهر يدافع عن محمد الشناوي بعد غيابه عن منتخب مصر

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن موقف محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، بشأن الإصابة التي تعرض لها، وما تردد حول موقفه من الانضمام إلى صفوف الفراعنة.

وقال سيف زاهر، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»: «محمد الشناوي عمره ما ادعى إنه مصاب أو مش عايز يلعب أو كل الكلام ده، تاريخ محمد الشناوي مع منتخب مصر يؤكد كده، هو مش بتاع الشغلانة دي، هو مش بتاع القصة دي».

وأضاف: «الشناوي مش هيقول للجهاز إنه مصاب إلا وهو مصاب فعلًا، ومفيش قصة إنه عايز يلعب أساسي وكده، الشناوي بيحترم قرارات الجهاز الفني».

وشدد سيف زاهر على ضرورة النظر إلى تاريخ محمد الشناوي مع منتخب مصر عند تقييم موقفه، مؤكدًا أن الحارس يمتلك تاريخًا كبيرًا مع الفراعنة، ولا يمكن تفسير غيابه عن المنتخب باعتباره رفضًا للمشاركة أو رغبة في فرض شروطه على الجهاز الفني.