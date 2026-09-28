موجز الرياضة| هروب لاعب مصري جديد.. لامين يامال يتحدث عن حمزة عبد الكريم.. ومهاجم ينضم للمنتخب بدلا من صلاح

شهدت الساحة الرياضية، اليوم، عددًا من الأخبار والتصريحات المهمة، على رأسها استعدادات منتخب مصر لمواجهة جنوب السودان، إلى جانب آخر تطورات الأهلي والزمالك والمنتخب الأولمبي، ونتائج مباريات كرة اليد وكرة القدم.

منتخب مصر

شهدت قائمة منتخب مصر لمواجهة جنوب السودان عددًا من التغييرات، حيث تم استبعاد محمد عبد المنعم من رحلة المنتخب بسبب إقامة المباراة على أرضية من النجيل الصناعي.

كما انضم أسامة فيصل إلى معسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهة جنوب السودان، بدلًا من محمد صلاح.

وتقرر أن يرأس خالد الدرندلي بعثة منتخب مصر في جنوب السودان، على أن يخوض الفراعنة مرانهم غدًا في الرابعة عصرًا بملعب جوبا الدولي.

كما تم تعيين أحمد امتياز حكمًا لمباراة مصر وجنوب السودان، ويعاونه لويس رالف فابيان وأسويت تيلوك، بينما يتولى جان براندي ستيفي مهمة الحكم الرابع.

وأكد خالد الدرندلي أن أجواء معسكر منتخب مصر إيجابية للغاية، مشيرًا إلى أن هاني أبو ريدة يتواصل معه للاطمئنان على البعثة ودعم اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة جنوب السودان.

من جانبه، أكد مدرب منتخب جنوب السودان أن منتخب مصر فريق متكامل، ويتميز باللعب الجماعي والهجوم القوي، مشيرًا إلى أن غياب محمد صلاح لن يؤثر على أداء الفراعنة.

أخبار الأهلي

على مستوى الأهلي، يعاني أشرف بن شرقي من آلام بسبب التهابات في وتر أكيلس، وقرر الجهاز الفني إراحته من التدريبات الجماعية.

كما تعرض كريم الدبيس لشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة اليمنى، ويخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي.

وفي المقابل، بدأ طاهر محمد طاهر المشاركة تدريجيًا في التدريبات الجماعية للأهلي، بعد تعافيه من الإصابة.

أخبار الزمالك

حقق الزمالك الفوز على مودرن سبورت بنتيجة 4-3 في مباراة ودية، وسجل أهداف الفريق الأبيض ناصر منسي هدفين، وعمر جابر وأحمد شريف.

وقرر الجهاز الفني للزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا، على أن يستأنف الفريق مرانه يوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة زد.

كما قرر الزمالك إحالة خالد عبد الناصر وآدم موسى للتحقيق، على خلفية المشادة التي نشبت بينهما خلال مباراة الجزيرة.

المنتخب الأولمبي

بدأ منتخب مصر الأولمبي تجمعه الأول بالقياسات والملفات الطبية، إلى جانب التدريبات البدنية، استعدادًا للمرحلة المقبلة.

وانضم إلى المعسكر رباعي الأهلي محمد عبدالله، ومحمد رأفت، وعمر سيد معوض، وأحمد خالد كباكا.

كما انضم ثلاثي الزمالك أحمد خضري، والسيد أسامة، ومحمد إبراهيم إلى معسكر المنتخب الأولمبي.

وشهد المعسكر أيضًا انضمام خماسي إنبي علي إيهاب، وحامد عبدالله، ومحمد سمير، ويوسف عبد الحفيظ، ومحمد عصام.

طارق يحيى مديرًا فنيًا لنادي «جي»

أعلن طارق يحيى توليه رسميًا منصب المدير الفني لنادي «جي»، الذي يترأسه محمود عبد الرازق شيكابالا.

كأس العالم للأندية لكرة اليد

حقق الأهلي فوزًا كبيرًا على برقان الكويتي، بطل آسيا، بنتيجة 35-17، ضمن منافسات كأس العالم للأندية لكرة اليد.

وفي المقابل، خسر الزمالك أمام برشلونة بنتيجة 39-29، في ثالث مبارياته بالبطولة.

منتخب مصر تحت 17 عامًا

خسر منتخب مصر تحت 17 عامًا أمام نظيره الإنجليزي بنتيجة 2-1، ضمن منافسات دورة الصداقة الدولية الودية.

أزمة بعثة الكيك بوكسينج

أعلن اتحاد الكيك بوكسينج أن محمد عبد الفتاح غادر بعثة المنتخب في إيطاليا، بعدما أبلغ زملاءه بتوجهه إلى الحمام.

وأوضح الاتحاد أنه تم تحرير محضر في السفارة المصرية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أبرز التصريحات

تحدث لامين يامال عن حمزة عبدالكريم، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك قدرات كبيرة ومستقبلًا باهرًا، وأنه يتوقع أن يستغل فرصته مع الفريق الأول ويسجل أهدافًا كثيرة.

كما أشاد يامال بمحمد صلاح، ووصفه بأنه من أعظم اللاعبين الأفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي، مشيرًا إلى أن حمزة عبدالكريم يمتلك القدرات التي تؤهله لخلافته وأن يصبح أحد أساطير الكرة المصرية.

وأكد يامال أن اللاعبين المصريين على مستوى عالٍ، وأن منتخب مصر يتميز بدنيًا وفنيًا ويضم لاعبين كبارًا.

وأضاف أن وجود لاعبين أفارقة على منصات التتويج أو ضمن المرشحين للكرة الذهبية يمنح شعورًا بالفخر، متمنيًا زيادة عددهم خلال السنوات المقبلة.

وعن أفضل لاعب في التاريخ، قال يامال إن ليونيل ميسي هو الأفضل بالنسبة له «بلا أدنى شك».

كما أكد أن برشلونة يسعى للفوز بدوري أبطال أوروبا والتتويج باللقب، مشيرًا إلى حاجة الفريق للحظ والخبرة من أجل تحقيق هدفه.

من جانبه، تحدث إرنست موتشي عن محمد صلاح، مؤكدًا أنه شخص متواضع وبسيط، ودائمًا ما يكون مستعدًا لمساعدة الآخرين، مشيرًا إلى أنه تعلم منه الكثير.

نتائج أهم مباريات اليوم

وفي أبرز نتائج مباريات اليوم، جاءت النتائج كالتالي:

دوري الأمم الأوروبية:

صربيا 1-2 هولندا

النمسا 3-1 كوسوفو

الدنمارك 2-0 ويلز

البرتغال 2-1 النرويج

إسرائيل 0-3 أيرلندا

ألمانيا 0-1 اليونان



خليجي 27:

اليمن 0-1 قطر

البحرين 0-3 الإمارات