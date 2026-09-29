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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مكتبة الإسكندرية تختتم فعاليات احتفالية العلوم لعام 2026

مكتبة الإسكندرية تختتم فعاليات احتفالية العلوم لعام 2026
مكتبة الإسكندرية تختتم فعاليات احتفالية العلوم لعام 2026

اختتم مركز القبة السماوية التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية فعاليات احتفالية العلوم 2026 والتي أقيمت في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر، تحت شعار «ابدأ رحلة الاكتشاف.. الكون أقرب مما تظن»، وسط إقبال واسع من مختلف الفئات العمرية.
وشهدت الاحتفالية على مدار أيامها الثلاثة إقبالًا واسعًا، حيث بلغ إجمالي الحضور 6,112 زائرًا ومشاركًا، بمشاركة 108 مدارس.


وعلى مدار ثلاثة أيام، تحولت ساحة الحضارات «البلازا» بمكتبة الإسكندرية إلى مساحة مفتوحة للاكتشاف والتجربة، من خلال برنامج متنوع جمع بين التجارب والعروض العلمية والفنون المسرحية والأنشطة التفاعلية، بهدف تقديم موضوعات الفضاء والكون بصورة مبسطة وجذابة، وربط المفاهيم العلمية بالخيال والتجربة والمشاهدة المباشرة.
تضمن البرنامج «عرض عجائب العلوم» الموجه لمختلف الفئات العمرية ضمن برنامج «قرية العلوم»، إلى جانب العرض العلمي «كليلة ودمنة والقمر»، فيما اصطحب عرض «الكون أقرب مما تظن» الجمهور في تجربة بصرية جمعت بين الفن والمفاهيم العلمية المرتبطة بالكون والفضاء.


كما تضمن البرنامج عرض «بودباست: نجوم في السماء» بمتحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، ليواصل المشاركون رحلتهم بين المعرفة العلمية والعرض الفني، في إطار برنامج استهدف تبسيط العلوم وإتاحتها لمختلف الفئات العمرية.
ودارت فعاليات الاحتفالية حول الفضاء والكون، حيث تعرف المشاركون على الكواكب والنجوم والأقمار وأطوار القمر وخصائص الكواكب وأغلفتها الجوية، إلى جانب موضوعات علم الكونيات وعلم الأحياء الفلكي والبحث عن احتمالات وجود حياة خارج الأرض.


وامتدت رحلة الاكتشاف إلى المستقبل، من خلال طرح تساؤلات حول إمكانية تحول بعض أفكار الخيال العلمي إلى واقع، وإتاحة مجموعة من التجارب الاستكشافية والتفاعلية، من بينها السفر الافتراضي عبر الفضاء من الأرض إلى المريخ والتعرف على أسرار النجوم.
كما سلطت الفعاليات الضوء على علاقة الإنسان بالسماء عبر التاريخ، من خلال التعرف على كيفية استفادة المصريين القدماء من مراقبة النجوم في الزراعة وتنظيم حياتهم، إلى جانب التعرف على إنجازات علماء الفلك ومسيرة رواد الفضاء، وكيف أسهم استكشاف الفضاء في توسيع فهم الإنسان للأرض والكون.
واستهدفت احتفالية العلوم الأطفال وطلاب المراحل التعليمية المختلفة وطلاب الجامعات، إلى جانب الطلاب ذوي الهمم، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة التي سعت إلى تقديم العلوم خارج إطارها التقليدي، وتحويلها إلى تجربة تفاعلية قائمة على المشاهدة والتجربة والاستكشاف وطرح الأسئلة.

القبة السماوية ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ احتفالية العلوم 2026

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