مستشار قانوني.. من هو دينو لافيرجيتا المرشح لمنصب السفير الأمريكي في الكويت؟

رشح البيت الأبيض المحامي دينو لافيرجيتا، من ولاية فرجينيا، لشغل منصب سفير الولايات المتحدة فوق العادة والمفوض لدى الكويت، وبانتظار استكمال إجراءات التصديق في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وبحسب وسائل إعلام، فقد أُحيل ترشيح لافيرجيتا رسمياً إلى مجلس الشيوخ في 28 سبتمبر 2026، ضمن حزمة من الترشيحات لمناصب دبلوماسية وحكومية عليا.

وفي حال المصادقة، سيتولى إدارة السفارة الأمريكية في الكويت، بما يشمل ملفات التعاون الأمني والدفاعي، والاستقرار الإقليمي، والتجارة والاستثمار.

ويمتلك لافيرجيـتا خبرة قانونية وحكومية، إذ شغل مناصب في مكتب مستشار البيت الأبيض خلال إدارتي الرئيس دونالد ترامب الأولى والثانية.

كما عمل مستشاراً أول للرئيس ومساعداً خاصاً له، وشارك في ملفات اختيار وترشيح وتعيين قضاة المحكمة العليا والقضاة الفيدراليين وأعضاء مجلس الوزراء وكبار المسئولين الحكوميين.

كما تولى ملفات التحقيقات الأمنية وإجراءات تثبيت المرشحين في مجلس الشيوخ، إلى جانب قضايا التصاريح الأمنية والتحقيقات المرتبطة بالمرشحين للمناصب الحكومية.

ويشغل لافيرجيـتا حالياً منصب شريك في شركة «سيدلي أوستن» بواشنطن، حيث تتركز خبرته في الاستراتيجيات الحكومية، والدعاوى التنظيمية، والتحقيقات الحكومية، مع عمله في قطاعات تشمل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والطائرات المسيّرة، والطاقة، والقطاع المالي، والتكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية.

دينو لافيرجيتا

تخرج لافيرجيـتا بمرتبة Summa Cum Laude من جامعة بوسطن عام 2003، وحصل على درجة الدكتوراه في القانون Cum Laude من كلية الحقوق بجامعة نيويورك عام 2006، وهو مرخص له بالمرافعة أمام المحكمة العليا الأمريكية وعدد من المحاكم الفيدرالية.

جدير بالذكر أنه لا يصبح الترشيح نافذاً إلا بعد موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي سيبحث ملفه قبل اتخاذ قرار بشأن تثبيته سفيراً للولايات المتحدة لدى الكويت.