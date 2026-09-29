تدريب 40 شابًا وفتاة على تحليل البيانات لمواجهة متطلبات سوق العمل بالأقصر

بدعم من المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، لتمكين الشباب وتأهيلهم بالمهارات المطلوبة لمواكبة متطلبات سوق العمل، نفذ جهاز شباب الخريجين بالأقصر تدريبين في مجال تحليل البيانات باستخدام برنامج الاكسيل بهدف إكساب المتدربين مجموعة من المهارات العملية التي تساعدهم على التعامل مع البيانات وتحليلها والاستفادة منها في اتخاذ القرارات، وذلك بمشاركة 45 شاب فتاة.



وجاء تنفيذ التدريب بالتعاون بين جهاز شباب الخريجين ومكتبة مصر العامة بالأقصر، برعاية ومتابعة الدكتور محمد حساني، مدير عام المكتبة، كما تم تنفيذ تدريب آخر بالتعاون مع أكاديمية إكسبيرت تك للتكنولوجيا، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات التدريبية المتخصصة وتوفير فرص تدريبية تواكب التطورات التكنولوجية واحتياجات سوق العمل.

وقامت بالتدريب المهندسة الشيماء جمال حسين، المحاضر المعتمد بالمعهد القومي للاتصالات حيث تناول التدريب عددًا من المهارات العملية في مجال تحليل البيانات من بينها تنظيم وتنظيف البيانات، و استخدام الدوال الحسابية وعمليات البحث والشروط، واستخراج الرؤي والتدريب على التفكير بعقلية محلل البيانات.

وأكدت شيرين طلعت، مدير جهاز شباب الخريجين بالأقصر، أن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير برامج تدريبية عملية للشباب، تتماشى مع احتياجات سوق العمل والتطور المتسارع في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وأضافت أن التعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني يعكس أهمية الشراكة بين المؤسسات المختلفة في تقديم تدريبات للشباب، مؤكدة أن الهدف لا يقتصر على تقديم المعرفة النظرية، وإنما يمتد إلى تنمية المهارات العملية التي تساعد الشباب على تطوير قدراتهم والاستعداد بشكل أفضل للفرص الوظيفية والعمل الحر.