نائب محافظ الأقصر يشهد فعاليات إطلاق حملة كساء بمركز أرمنت

شهد الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، فعاليات تدشين حملة «كساء» بمركز ومدينة أرمنت،والتى تقام تحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وذلك بحضور الدكتور عبد الخالق مدنى رئيس مدينة أرمنت، ومسؤولى مديريات التربية والتعليم والتضامن الأجتماعى وتستهدف الحملة دعم الطلاب وتوفير الملابس الرياضية لطلاب المدارس، في إطار جهود الدولة والمجتمع المدني لدعم أبنائنا الطلاب وتحسين البيئة التعليمية.

وتُنفذ الحملة بالتعاون بين بنك الكساء المصري، ومؤسسة أركان الخير كشريك استراتيجي بمحافظة الأقصر، ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والإدارة التعليمية بأرمنت، ومديرية التضامن الاجتماعي، ومحافظة الأقصر، وتستهدف طلاب مراحل التعليم الأساسي .

وتشمل الحملة توفير ملابس رياضية لأكثر من 23 ألف طالب وطالبة، داخل 34 مدرسة بمركز أرمنت، بما يسهم في دعم الطلاب وتوفير احتياجاتهم، وتعزيز روح التكافل والمشاركة المجتمعية.

وخلال الفعاليات، أشاد نائب محافظ الأقصر بجهود الجهات المشاركة في تنفيذ الحملة، مؤكدًا أهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع المصرفي في دعم العملية التعليمية، وتوفير احتياجات الطلاب، بما ينعكس إيجابيًا على حياتهم ويساعد على توفير بيئة تعليمية أكثر دعمًا واهتمامًا بأبنائنا.

وتتواصل فعاليات الحملة خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري وحتى الأول من الشهر المقبل، بمدارس مركز أرمنت، تحت شعار «معًا.. من أجل تعليم أفضل.. وحياة كريمة لأبنائنا».