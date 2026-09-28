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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحة الأقصر يتفقد 6 وحدات بالقرنة ويوجه بسرعة تلافي الملاحظات

وكيل صحة الأقصر يتفقد 6 وحدات بالقرنة ويوجه بسرعة تلافي الملاحظات وتعزيز جودة الخدمات الطبية
وكيل صحة الأقصر يتفقد 6 وحدات بالقرنة ويوجه بسرعة تلافي الملاحظات وتعزيز جودة الخدمات الطبية
شمس يونس

أجرى الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، جولة ميدانية موسعة على عدد من وحدات الرعاية الأساسية التابعة لإدارة القرنة الصحية، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية والوقائية المقدمة للمواطنين، يرافقه الدكتور أحمد عبد الهادي، مدير إدارة القرنة الصحية.

وشملت الجولة وحدات الشيخ عامر، وأبو العينين، والطارف، وحاجر المريس، وحاجر الضبعية، وحاجر الأقالتة، حيث تابع وكيل الوزارة انتظام العمل وتواجد الفرق الطبية والتمريضية، وموقف القوى البشرية، إلى جانب مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال تفقد وحدة الشيخ عامر، راجع وكيل وزارة الصحة موقف التطعيمات وتوافر المستلزمات، ووجّه بسرعة تلافي الملاحظات المتعلقة بخدمات الرعاية الأساسية، مع الالتزام بمعايير مكافحة العدوى، والتنسيق المستمر بين إدارة القرنة وإدارة الرعاية الأساسية بالمديرية للتعامل الفوري مع أي معوقات.

كما تابع بوحدة أبو العينين الاستعدادات الخاصة بتجهيز عيادة الأسنان، موجّهًا بسرعة استكمال التجهيزات والتنسيق بين إدارة الأسنان وإدارة القرنة، تمهيدًا لبدء تشغيل العيادة وتقديم خدمات طب الأسنان للمواطنين، فيما تابع بوحدة الطارف خدمات التطعيمات وتنظيم الأسرة، مؤكدًا أهمية انتظام تقديم الخدمات الأساسية وفقًا لمعايير الجودة.

وتضمنت الجولة المرور على وحدة حاجر المريس، حيث تمت مراجعة موقف القوى البشرية والخدمات العلاجية وتنظيم الأسرة والتطعيمات والمعمل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال حالات الغياب وعدم الالتزام وإحالتها إلى الشؤون القانونية، إلى جانب التوجيه برفع مستوى النظافة داخل الوحدة ومحيطها، وتحسين أداء المعمل بالتنسيق مع إدارة المعامل بالمديرية.

وفي وحدة حاجر الضبعية، تابع وكيل وزارة الصحة معدلات التردد وانتظام الخدمات المقدمة، ووجّه بتوفير طبيب بديل في ضوء غياب الطبيب لظروف مرضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال حالات الغياب الأخرى. كما اطمأن على توافر الأمصال اللازمة للتعامل مع حالات لدغات العقرب، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على جاهزية الوحدة للتعامل مع الحالات الطارئة.

واختتم وكيل وزارة الصحة جولته بوحدة حاجر الأقالتة، حيث أشاد بمستوى الانضباط وانتظام العمل وجودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن الوحدة تمثل نموذجًا متميزًا في الأداء والالتزام بين الوحدات التي شملتها الجولة.

كما شملت المتابعة خدمات المعامل بالوحدات الصحية، حيث جرى التنسيق بين إدارة القرنة وإدارة المعامل بمديرية الصحة لتلافي الملاحظات ودعم الوحدات بالمستلزمات اللازمة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة بكفاءة والالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالأقصر أن المتابعة الميدانية تستهدف دعم نقاط القوة ومعالجة أوجه القصور بصورة فورية، وليس مجرد رصد الملاحظات، مشددًا على سرعة تنفيذ التوجيهات ومواصلة التنسيق بين الإدارات المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الرعاية الصحية الأولية المقدمة للمواطنين.

وتأتي الجولة في إطار توجيهات وزارة الصحة والسكان، وحرص مديرية الشؤون الصحية بالأقصر على تكثيف المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية، وضمان انتظام العمل وتوافر الخدمات الطبية والوقائية، وتقديم رعاية صحية آمنة وفعالة للمواطنين.

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