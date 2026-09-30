المحكمة الرياضية تكشف آخر تطورات قضية نهائي أمم أفريقيا

كشفت محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، عن موعد جلسة استماع للاستئناف المقدم من الاتحاد السنغالي ضد نظيره المغرب، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وكان منتخب السنغال توج بلقب كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بعد الفوز على أسود الأطلس في النهائي.

بعد ذلك، قرر "كاف" منح اللقب للمغرب وسحبه من السنغال وتوقيع عقوبات مغلظة على المنتخبين.

وبعد إعلان "كاف" بسحب اللقب من السنغال، تقدم الاتحاد السنغالي بشكوى إلى محكمة التحكيم الرياضية، والتي ستحسم مصير اللقب.

موعد الجلسة

ووفقًا للموقع الرسمي للمحكمة الرياضية عن عقد جلسة الاستماع الساعة 9:30 صباح يوم الخميس 8 أكتوبر المقبل.

وأوضحت المحكمة في بيان رسمي: "عقب الجلسة المتوقع أن تنتهي ما بعد الظهور، ستبدأ هيئة التحكيم مداولاتها، ولا يمكن للمحكمة تحديد موعد صدور القرار النهائي، ولن يصدر في يوم انعقاد الجلسة نفسها".

وأضافت: "سيتم عقد الجلسة حضوريا في محكمة التحكيم الرياضي في لوزان بسويسرا، وتم تحديد الموعد بعد التشاور مع الأطراف المعنية التي لم تطلب عقدها بشكل علني، وسيتم عقدها دون حضور وسائل الإعلام".

كما أشارت إلى اتفاق الأطراف على إجراء الجلسة باللغة الفرنسية.

وسيحضر الجلسة ممثلان عن الاتحاد السنغالي، والاتحاد المغربي شخصيًا، بالإضافة إلى محامي الاتحاد الإفريقي "كاف".

فيما ستتكون هيئة المحكمين من: البروفيسور جيرالد سيمون - رئيسًا (فرنسا)، والبروفيسور لويجي فوماجالي (إيطاليا)، والبروفيسور الدكتور أولريش هاس (ألمانيا).