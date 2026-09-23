ترامب: كندا "تدمر نفسها" بالسماح بدخول ملايين الأشخاص إلى البلاد دون تدقيق كافٍ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كندا "تدمر نفسها" من خلال السماح بدخول "ملايين وملايين الأشخاص" إلى البلاد، معتبرا أن إجراءات التدقيق والتحقق من الوافدين غير كافية.

وكتب ترامب - في منشور على منصته "تروث سوشيال" - أن هؤلاء الأشخاص "يتسببون في مشكلات ستصبح قريبا أكبر من أن تتمكن كندا من التعامل معها"، مضيفا أن ما وصفه بـ"استيلاء ليبرالي" على البلاد "سينتهي بشكل سيئ للغاية".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن آثار ذلك بدأت تظهر بالفعل في ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل في كندا، واختتم منشوره بعبارة "أوه، كندا!".