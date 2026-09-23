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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دعم عربي كبير للكويت في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

لقاء نبيل فهمي وولي العهد الكويتي
لقاء نبيل فهمي وولي العهد الكويتي

التقى نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، مع سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد دولة الكويت، وذلك على هامش المشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة (81) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في الخليج العربي، حيث جدد الأمين العام إدانته للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولًا عربية، مشددًا على تضامن الجامعة العربية الكامل مع دولة الكويت ودعمها في حماية وصون أمنها وسيادتها وسلامة منشآتها الحيوية، ومؤكدًا أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وهو ما يتطلب عملًا عربيًا جماعيًا متضافرًا لمواجهة مثل هذه التهديدات.

الدعم العربي لدولة الكويت 

وشدد فهمي، في هذا السياق، على أهمية تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لخفض حدة التصعيد، والحيلولة دون اتساع دائرة المواجهة، وتجنيب الدول العربية وشعوبها ومقدراتها تداعيات الصراعات الإقليمية.

واستعرض فهمي رؤيته لتطوير العمل العربي المشترك وتعزيز قدرة الجامعة العربية على المبادرة والتعامل الفاعل مع الأزمات، مؤكدًا أهمية الانتقال من مجرد تسجيل المواقف إلى بلورة تحرك عربي أكثر تنسيقًا وفاعلية، وحرص الأمانة العامة على مواصلة التشاور الوثيق مع دولة الكويت وجميع الدول العربية خلال المرحلة المقبلة، سواء فيما يتعلق بتطوير منظومة العمل العربي المشترك أو بالتعامل مع القضايا والتحديات الإقليمية والدولية، بما يصون المصالح العربية المشتركة.

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